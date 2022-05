Juventus-Inter : la dernière finale de Chiellini avec les Bianconeri

Le grand jour est arrivé : Juventus-Inter. Ce soir, à l'Olimpico, les Bianconeri et les Nerazzurri s'affronteront pour la troisième fois en finale de la Coupe d'Italie. Un match que l'on a déjà vu à maintes reprises dans cette compétition, avec pas moins de 33 confrontations et où la Vieille Dame a remporté 15 victoires contre 10 pour les Beneamata. Plus, bien sûr, huit matches nuls.

Finir en beauté

L'imminent défi du Capitole a toutefois une saveur particulière. Pour la Vieille Dame, en quête du seul trophée possible de la saison, qui donnerait une continuité - en termes de reliques - à la majestueuse série entamée en 2011-12. Traduction : au moins un titre gagné par an. Puis entre Giorgio Chiellini, prêt à tenir sa place de titulaire, pour ce qui promet d'être sa dernière finale en bianconero. Oui, en effet, car l'expérimenté défenseur toscan fera ses adieux à la Juve à la fin de la saison.

Juventus-Chiellini, compte à rebours lancé avant la fin de l'aventure

L'annonce ? Une formalité. Le récit bien informé d'une décision déjà prise et communiquée aux dirigeants, même s'il manque encore la réunion avec l'état-major. En bref, une formalité bis. L'avenir pourrait être chez les noirs et blancs, l'entourage de Chiello travaillant à la recherche d'une destination en Major League Soccer, bien que rien ne soit acquis pour le moment.

La MLS comme destination préférentielle

Bien sûr, s'essayer aux coutumes et traditions de Los Angeles est une perspective qui intrigue Giorgio, mais pour l'instant nous n'en sommes qu'au stade de l'exploration. Certes, à partir de demain, n'importe quel jour est bon pour annoncer une fatalité. Qui, cependant, dans l'imaginaire bianconero, doit passer par un dernier effort, par un dernier trophée à élever au ciel comme capitaine.

Giorgio Chiellini, qui a déjà triomphé cinq fois en Coupe d'Italie, est à la recherche d'un sixième sacre dans la compétition. Une façon de dire adieu à un militantisme de 17 ans qui se résume en un mot : amour. Car c'est bien de cela qu'il s'agit et, de fait, le président de la Juventus - Andrea Agnelli - a voulu, ces derniers jours, choyer l'intéressé, expliquant qu'un poste au club était prêt pour lui depuis un certain temps.

Le sentiment, cependant, est que Chiello veut réfléchir et - comme on l'a dit - donne encore la priorité au terrain, à la recherche d'une expérience à vivre aux États-Unis à l'âge de 38 ans. Nous verrons, en attendant, les yeux sur les événements actuels. Objectif : gagner. Puis, les au revoir, car tout a une fin.