Juventus - France : Paul Pogba privé de Coupe du monde à cause de sa blessure ?

Blessé au genou, le milieu de terrain français pourrait être écarté des terrains plus longtemps que prévu et manquer la Coupe du monde.

De retour au bercail cet été, Paul Pogba avait toutes les cartes en main pour retrouver son meilleur niveau. Mais une nouvelle fois, l'international français a été fauché en plein vol par une nouvelle blessure. Son genou ne l'a pas laissé tranquille et s'est rappelé à lui lors de la préparation de la Juventus. Arrivé avec le sourire et de grandes attentes, visant à remporter le Scudetto, Paul Pogba n'aura joué qu'un match avec les Bianconeri avant de se blesser.

Une blessure plus grave que prévue

Utilisé lors du match amical joué contre les Chivas, Paul Pogba a, lors des jours suivants ce match, quitté l'entraînement en raison d'une douleur, ce qui a inquiété ses fans et ses coéquipiers. Sur le moment, la blessure de Paul Pogba n'a d'abord pas semblé être quelque chose de particulièrement grave : secouru par les médecins, le milieu de terrain a été escorté hors du terrain et a suivi la prochaine séance d'entraînement depuis le banc de touche.

Dans une déclaration officielle, la Juventus a toutefois fait connaître son état de santé suite aux tests de diagnostic qu'il a subis. "Suite à une douleur signalée au genou droit, Paul Pogba a subi des examens radiologiques qui ont révélé une lésion du ménisque latéral. Il sera soumis à une consultation orthopédique spécialisée dans les prochaines heures". Une absence de quatre semaines à deux mois était évoquée, en fonction du choix du Français de se faire opérer ou non.

Deux scénarios, en cas de suture du ménisque pas de Coupe du monde

On pensait que Pogba pourrait régler le problème et être de nouveau disponible dans les 20 à 25 jours, mais comme le rapporte "La Gazzetta dello Sport", la consultation médicale qui a eu lieu aux États-Unis - où il devait être opéré - a révélé un constat nettement plus compliqué qui risque inévitablement de prolonger le temps de récupération.

Moralité, le footballeur est rentré en Italie où il va subir des examens plus approfondis qui lui permettront de définir la marche à suivre. Pour Paul Pogba il y aurait deux solutions envisagées : la première est représentée par une opération de méniscectomie qui obligerait le nouveau numéro 10 bianconero à un arrêt total de 2 mois avec un retour sur le terrain orienté vers le mois d'octobre.

Pogba favorable à une méniscectomie

La deuxième possibilité, en revanche, est celle de la suture du ménisque. Une manœuvre qui garantit de très grandes marges de récupération mais implique des temps de récupération plus longs, quantifiables dans un arrêt forcé de 4-5 mois. Une éventualité, cette dernière, qui l'obligerait presque certainement à manquer la Coupe du monde du Qatar prévue à l'automne prochain. Pour cette raison même, le joueur et le personnel médical seraient plus enclins à pratiquer une méniscectomie.

Si Pogba est contraint de rester à l'écart des terrains pendant deux mois, il devrait revenir en octobre. Dans ce cas, le joueur transalpin manquerait neuf matchs, dont sept de Serie A ainsi que les deux premiers matchs de la phase de groupe de la Ligue des champions. Le pire scénario, celui d'une absence prolongée de quatre à cinq mois, obligerait Pogba à dire adieu au rêve de la Coupe du monde, avec le risque bien réel de ne revoir les terrains qu'en 2023.