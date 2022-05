Juventus : Dybala fait ses adieux dans une vidéo émouvante

Paulo Dybala a adressé un message d'adieu sincère aux supporters de la Juventus dans une vidéo émouvante diffusée sur ses réseaux sociaux. Paulo Dybala a confirmé qu'il quittera la Juve le 15 mai prochain après sept ans de bons et loyaux services, n'ayant pas réussi à trouver un accord avec le club pour une prolongation de contrat.

Le joueur de 28 ans a été ému aux larmes lors de son dernier match à domicile avec les Bianconeri, lorsqu'il a été applaudi par les supporters de l'Allianz Stadium après le match nul 2-2 contre la Lazio, et il a maintenant fait des adieux plus personnels. Dybala va relever un nouveau défi lorsqu'il deviendra agent libre le 30 juin, mais il dit qu'il n'oubliera "jamais" l'"amour" qu'il a reçu des fans de la Juve.

"Sept ans de beaux moments"

"Je suis venu ici à 21 ans, comme le nombre que je portais sur mes épaules à l'époque. Au cours de ces années, j'ai grandi en tant que footballeur et en tant qu'homme", a-t-il déclaré dans une vidéo publiée sur ses comptes Instagram et Twitter. "Ce furent des années merveilleuses, pleines de joie, de travail, de buts et de victoires. Cela ne s'est pas toujours passé comme nous l'espérions ou comme nous le méritions. Mais nous n'avons jamais baissé les bras".

"Grâce à cette équipe, j'ai vraiment compris des objectifs importants. Ici, j'ai trouvé des coéquipiers spéciaux et je me suis toujours senti aimé par les fans, par les gens, par les enfants et je n'oublierai jamais cela. Pendant cette période, mes responsabilités ont augmenté et j'ai toujours essayé d'y faire face de la meilleure façon. Nous avons été ensemble pendant sept ans. Sept ans de beaux moments. Et même de moments difficiles", a ajouté l'Argentin.

L'héritage de Dybala à la Juventus

"Nos chemins se séparent aujourd'hui mais je vous porterai tous toujours dans mon cœur. Parce que vous m'avez donné tellement d'amour, tellement de respect. J'espère vous avoir donné un peu de 'joya'. Merci à tous", a conclu le numéro 10 de la Juventus donc l'avenir est encore incertain bien qu'il soit annoncé avec insistance du côté de l'Inter Milan

Il saluto di tutti voi tifosi ieri è stato per me il più grande premio che potessi portarmi dietro. Grazie 🤍🖤 pic.twitter.com/kytI5XnsDa — Paulo Dybala (@PauDybala_JR) May 17, 2022

Dybala a inscrit 115 buts en 292 apparitions toutes compétitions confondues avec la Juve depuis qu'il a rejoint le club en 2015 en provenance de Palerme, dont 15 lors de la campagne 2021-22. L'international argentin a également fourni 48 passes décisives tout en aidant le club à remporter cinq titres de Serie A et quatre couronnes de Coppa Italia. Une médaille de finaliste de la Ligue des champions a également été récoltée en 2017, et Dybala devrait quitter l'Allianz Stadium comme l'un des joueurs les plus performants et talentueux de l'histoire récente du club.