Juventus, contacts directs avec Besiktas pour Miretti : c’est un premier choix pour Italiano

Des contacts avancés sont en cours entre Juventus et Besiktas pour Fabio Miretti. Les deux clubs négocient actuellement et réfléchissent à la formule définitive de l’opération. Le club turc a proposé à la Juventus un prêt avec option d’achat pour le milieu de terrain né en 2003.

Vincenzo Italiano continue de suivre de près le championnat italien et a jeté son dévolu sur Miretti, qui a enregistré la saison passée 1 but et 3 passes décisives en 31 matches toutes compétitions confondues sous le maillot de la Juventus.





Miretti a clairement ouvert la porte au Besiktas.