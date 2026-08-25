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MirettiGetty Images

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Juventus, contacts directs avec Besiktas pour Miretti : c’est un premier choix pour Italiano

Juventus

Juventus : Miretti se dirige vers un départ, la piste Besiktas est certainement la plus chaude

Des contacts avancés sont en cours entre Juventus et Besiktas pour Fabio Miretti. Les deux clubs négocient actuellement et réfléchissent à la formule définitive de l’opération. Le club turc a proposé à la Juventus un prêt avec option d’achat pour le milieu de terrain né en 2003.  

Vincenzo Italiano continue de suivre de près le championnat italien et a jeté son dévolu sur Miretti, qui a enregistré la saison passée 1 but et 3 passes décisives en 31 matches toutes compétitions confondues sous le maillot de la Juventus.


Miretti a clairement ouvert la porte au Besiktas.

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