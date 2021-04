Juventus - Claudio Marchisio : "Le déclin avait déjà commencé avec Allegri"

L'ancien milieu de terrain de la Juventus estime que les maux qui gangrènent l'équipe entraînée par Pirlo sont les mêmes que sous Allegri.

Jusqu'à présent, la Juventus vit une saison compliquée. L'équipe de Turin a en effet réussi à atteindre la finale de la Coupe d'Italie, mais en championnat, elle n'a pas su suivre le leader milanais, alors qu'en Ligue des champions, elle s'était déjà arrêtée en huitièmes de finale, une nouvelle fois éliminée de manière précoce par le FC Porto.

Claudio Marchisio, dans une interview à La Gazzetta dello Sport, a expliqué comment, à son avis, la récente défaite à domicile contre Benevento a confirmé la fin des espoirs de remporter à nouveau le Scudetto. "Même sans cet arrêt, cela aurait été très difficile. L'Inter dispose d'une sécurité interne dans les vestiaires, même lorsqu'ils souffrent, ils ne concèdent pas de but. La Juve manque d'équilibre pour savoir souffrir puis faire du mal", estime l'ancien milieu de terrain italien de la Vieille Dame, pessimiste.

"La Juve était déjà en baisse en termes de performances et de qualité"

"Beaucoup manquent de personnalité, il n'y a pas eu d'alchimie entre l'entraîneur, les nouveaux coéquipiers et les anciens, à part Chiesa et McKennie, les autres ont connu des hauts et des bas. La tête compte beaucoup, à la fin de l'année nous devons tous examiner leur conscience : seuls ceux qui veulent gagner et se battre doivent rester. Mais maintenant, nous avons besoin d'unité, pour la troisième place", ajoute Claudio Marchisio, qui estime que Massimiliano Allegri avait déjà des difficultés similaires.

"Le déclin de la Juve a commencé lors de la dernière saison d'Allegro. Cette saison, par rapport aux deux précédentes, seul le Scudetto manquait, mais en Ligue des champions pendant deux ans, il a risqué de sortir en huitièmes de finale. Mais il est juste de continuer avec Andrea Pirlo. La Juve était déjà en baisse en termes de performances et de qualité, il y a des joueurs forts qui ont de l'expérience mais il faut retrouver l'esprit Juve et la fusion", explique l'ancien du club, qui refuse de parler d'une saison ratée.

"Ce sera la faillite si vous n'allez pas en Ligue des champions, pour une question économique et parce que la Juve doit toujours viser haut. Mais en tant que fan, je dis : regardons aussi ce que l'équipe fait depuis 9 ans. Pointer du doigt me semble trop. Gagner n'est jamais pris pour acquis, la normalité pour les autres est de vivre une saison comme celle de la Juve actuelle". Pas sûr que les fans de la Juventus parviennent à dresser un tel bilan, eux qui espéraient beaucoup plus de l'arrivée de Cristiano Ronaldo.