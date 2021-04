EDF - Jean-Michel Larqué recadre sévèrement Kylian Mbappé

L'ancien international tricolore n'a pas apprécié du tout les propos de Kylian Mbappé, lequel s'est dit "fatigué" par les critiques françaises.

À seulement 22 ans, Kylian Mbappé est déjà un habitué des podiums et des couvertures. Il faut dire que sa notoriété internationale repose sur une précocité presque inégalée. Le natif de Bondy a déjà remporté une Coupe du Monde avec son pays et conquis cinq titres de champion de France, en plus d'être entré dans l'histoire du Paris Saint-Germain en dépassant la barre des 100 buts marqués pour le club francilien. Bref, l'ascension de Kylian Mbappé est fulgurante. Pour autant, il n'échappe pas à certaines critiques.

Car être une star, c'est aussi être particulièrement attendu. À chaque match, le moindre geste est scruté par les observateurs. Ainsi, quelques matches de moins bonne facture suffisent à se retrouver sous le feu des critiques. Passé à côté de son rassemblement avec l'Equipe de France, l'attaquant du PSG en a encore fait l'expérience.

"Son interview intervient après deux matchs très moyens et je suis gentil"

Censé porter les Bleus, Kylian Mbappé a déçu, parfaitement verrouillé par les adversaires des Bleus. Il a même manqué un pénalty qu'il avait lui même obtenu face au Kazakhstan (0-2). Suite à la victoire française en Bosnie (0-1), il a fait le choix d'exprimer publiquement sa frustration, se disant "fatigué" par les critiques. Une sortie médiatique qui n'a pas été du goût de Jean-Michel Larqué, ancien international tricolore, qui n'a pas franchement apprécié le manque de lucidité de Kylian Mbappé.

"Je pense que je me moque comme de ma dernière chemise des états d'âme de Kylian Mbappé à la fin d'un match. Je me moque de savoir si ça l'agace d'être critiqué. Je sais que ça ne l'affecte pas quand on l'appelle régulièrement "le phénomène". Là, ça ne l'affectait pas. Ce sont des raisonnements à deux balles. Il phosphore complètement le gamin. Comment un joueur qui évolue à l'étranger est moins critiqué lorsqu'il joue en équipe de France, qu'un joueur qui joue dans un club français ? Son interview intervient après deux matchs très moyens et je suis gentil", a d'abord lâché le consultant pour RMC, avant d'en remettre une couche sur le joueur de 22 ans.



"Il fera ce qu'il veut, ce qu'il a le droit de faire, je m'en fous. Mais si Monsieur Mbappé n'est pas content quand on dit qu'il n'est pas bon par rapport à son niveau, il faut qu'il change de métier ! Il fait un métier public, qui lui permet de vivre de sa passion, c'est fabuleux. Et il ne supporte pas qu'on dise qu'il a été moyen, voire pas bon pendant deux matchs ? Mais où va-t-on ?", s'est ensuite emporté l'ancien joueur. Alors que des rendez-vous décisifs se profilent pour le PSG, l'attaquant va devoir répondre sur le terrain.