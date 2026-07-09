Juventus : Carnevali rouvre la porte à Vlahovic ; un retour semble de plus en plus probable

Giovanni Carnevali rouvre la porte à Dusan Vlahovic et, soudain, l’attaquant serbe se rapproche à nouveau de la Juventus. Si aucun contact officiel n’a encore eu lieu — ils sont attendus dans les prochains jours — le nouveau directeur général bianconero a, ces dernières heures, manifesté son ouverture pour le retour de l’avant-centre. Par rapport aux conditions qui avaient conduit à la non-reconduction du contrat (notamment les relations avec Comolli), la situation a en partie évolué, et il existe donc une marge de manœuvre pour reprendre les discussions et tenter de trouver un accord sur le plan financier (autre enjeu majeur).





Les analystes de paris de Goldbet et Planetwin365 partagent cet avis : la Juve, cotée à 3,50, est désormais la destination la plus probable pour le Serbe. Ces signes d’un retour à la Juve écartent pour l’instant d’autres possibilités : en quelques jours, la cote d’un transfert de Vlahovic à Naples a doublé (passant de 4,00 à 8,00), tandis que Tottenham (à 12,00) et Barcelone (à 15,00) sont désormais en retrait.