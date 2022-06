Juventus, Allegri : "Dybala se prenait pour le nouveau Messi"

L'entraîneur des Bianconeri affirme que l'Argentin s'est "emporté" en essayant d'imiter son compatriote.

Massimiliano Allegri a déclaré que Paulo Dybala pensait être "le nouveau Lionel Messi" au début de sa carrière à la Juventus, et a exhorté l'attaquant sortant à "redevenir lui-même". Paulo Dybala a passé sept années riches en trophées sous les couleurs de la Juventus, marquant 115 buts en 293 apparitions et s'imposant comme l'un des meilleurs attaquants d'Europe.

"Dybala doit redevenir lui-même"

Le joueur de 28 ans relèvera un nouveau défi à l'expiration de son contrat le 30 juin, après avoir fait des adieux déchirants aux Bianconeri lors de la dernière journée de la saison 2021-22 de Serie A, suite à l'échec des négociations contractuelles avec le club. Le rendement de Dybala dans la zone de vérité a chuté à la Juventus au cours des deux dernières saisons, sa forme irrégulière coïncidant avec une période difficile pour le club.

Massimiliano Allegri pense que l'Argentin s'est trop laissé entraîner à essayer de suivre les traces de la star du Paris Saint-Germain, Lionel Messi, avec qui il joue au niveau international, et l'a prévenu qu'il devait redécouvrir son identité personnelle afin de retrouver son meilleur niveau. L'entraîneur de la Juve a déclaré à DAZN : "Dybala doit redevenir lui-même. Il y a eu un moment où il s'est laissé emporter par l'idée d'être le nouveau Messi".

"Je veux triompher en Italie et en Europe"

"On ne peut pas copier ou imiter quelqu'un d'autre. Paulo a beaucoup à donner au football, il a des qualités techniques extraordinaires, mais il doit revenir à se concentrer sur ces dernières", a ajouté l'Italien. La Juventus a terminé quatrième de la Serie A cette saison et n'a pas réussi à remporter un trophée pour la première fois en dix ans, l'AC Milan remportant le Scudetto devant l'Inter Milan, champion de 2020-21.

Massimiliano Allegri a remporté cinq titres de champion lors de son premier passage à l'Allianz Stadium, mais il a dû faire face à de nombreuses critiques depuis son retour sur la sellette l'été dernier. Il ne pense pas que la Juve ait besoin de faire des changements en bloc cet été, cependant, comme il l'a ajouté sur leur position finale en Serie A : "Milan, l'Inter et Naples ont terminé devant nous au classement mais ils ne nous étaient pas supérieurs.

"Nous avons manqué de quelque chose en termes de caractère ou de gestion", a indiqué l'Italien. Allegri a ensuite révélé qu'il est toujours désireux de ramener la Juve au sommet dans les compétitions nationales et européennes : "Je m'étais fixé le défi de revenir. Un défi que je veux gagner avec le club et les fans, en revenant triompher en Italie et en Europe".