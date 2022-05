Inter Milan : Marotta espère la signature de Paulo Dybala

L'administrateur délégué des Nerazzurri a évoqué les stratégies du marché des transferts et la possible arrivée de l'Argentin à Milan.

C'est un secret de polichinelle, l'Inter Milan est le grand favori pour accueillir Paulo Dybala dans ses rangs la saison prochaine. Déjà désireux de faire venir l'international argentin depuis un certain temps, le club italien était déjà annoncé comme le favori avant que l'Argentin et la Juventus annoncent qu'ils ne continueront pas leur aventure ensemble. Depuis, d'autres pistes et d'autres rumeurs ont émergé comme celle menant Dybala à Rome ou à Tottenham.

Plutôt Dybala que Lukaku

Néanmoins, l'international argentin n'a toujours pas signé son prochain contrat et il semblerait que l'Inter Milan soit réellement déterminer à compter "La Joya" dans ses rangs la saison prochaine afin de reconquérir le titre de champion d'Italie, perdu cette saison au profit du rival, l'AC Milan. L'Inter continue de travailler sur le marché des transferts, mais a décidé de sortir du placard en dévoilant une opération dont il est question depuis quelques semaines.

En marge de l'événement "Atleticamente Insieme - La Riconquista", l'administrateur délégué des Nerazzurri Giuseppe Marotta s'est exprimé sur la possible arrivée de Paulo Dybala, qu'il a côtoyé durant leur passage commun à la Juventus, à l'Inter Milan. L'ancien directeur sportif de la Juventus a avoué que l'Argentin est dans sa ligne de mire.

"Où jouera Dybala l'année prochaine ? Dans le sport, il faut accepter ce que l'on appelle les "mensonges blancs" (rires, ndlr). Pour l'instant, je ne sais pas, mais l'espoir est évidemment qu'il puisse jouer avec nous", a confessé Giuseppe Marotta. Parmi les questions posés au dirigeant de l'Inter, il y en a également une sur un hypothétique retour de Romelu Lukaku à l'Inter.

"Il ne faut pas s'angoisser et faire les choses à la hâte : nous avons fait quelque chose à l'avance. Je dois dire que le noyau dur de l'équipe restera", a confirmé le dirigeant de l'Inter Milan. Celui qui ne restera pas à Milan la saison prochaine, en revanche, c'est Ivan Perisic, qui va partir en direction de la Premier League et selon toute vraisemblance vers Tottenham pour retrouver Antonio Conte.

"Je suis désolé, mais nous comprenons aussi le choix du joueur qui a joué en Italie et en Allemagne. Il voulait jouer en Premier League : nous ne pouvions pas faire de meilleures offres que celle que nous avons faite. Respect maximal pour le joueur, grand merci, mais nous trouverons un remplaçant car nous avons déjà quelqu'un comme Gosens dans la maison qui ne fera pas regretter ceux qui partent", a conclu Marotta. Désormais, le grand tacticien du projet intériste doit oeuvrer pour assurer la signature de Dybala au plus vite.