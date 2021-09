La Juventus "survivra" au départ de Cristiano Ronaldo

La légende bianconera, Alessandro Del Piero, est certaine que la Vieille Dame se remettra du départ de Cristiano Ronaldo.

L’ancien grand joueur de la Juventus, Alessandro del Piero, est certain du fait que le départ de Cristiano Ronaldo ne devrait pas nuire à l'équipe piémontaise.

Ronaldo a quitté la Juventus pour Manchester United dans les derniers jours du mercato estival. Les Bianconeri ont semblé souffrir de sa perte, avec une entame de saison calamiteuse enregistrée en Serie A. La pire même qu’ils aient connue depuis les années 60. De quoi se demander s’ils n’ont pas fait une énorme erreur en se séparant du quintuple Ballon d’Or.

« Une grande équipe ne doit pas dépendre que d’un seul leader »

Un certain Alessandro Del Piero a été interrogé à ce sujet sur le plateau de la Sky Italia. Et pour lui, il n’y a pas lieu de s’inquiéter outre-mesure. « Évidemment, tous les yeux étaient rivés sur Cristiano, son arrivée était spéciale, il a donné une saveur différente à la couleur bianconero. Mais une grande équipe doit avoir plus qu’un leader, même avec lui, il y avait d'autres joueurs qui tenaient ce rôle, comme (Giorgio) Chiellini », a souligné Il Pinturicchio

Le champion du monde 2006 estime aussi qu’Allegri a suffisamment d’atouts offensifs à sa disposition pour surmonter la rupture avec le génie portugaise. « (Paulo) Dybala et (Alvaro) Morata doivent se disputer le rôle principal en attaque. Nous allons mettre (Fede) Chiesa au milieu de terrain (rires)... Et je ne blague qu’à moitié car Chiesa devrait être autant exploité que possible dans toutes les phases. »

Au vu du résultat acquis hier par la Juve contre le champion d’Europe Chelsea en Ligue des Champions, Del Piero a raison de se montrer optimiste. Bonucci et consorts ont réussi l’exploit de dominer les Blues et prendre les commandes de leur groupe. Chiesa a inscrit le but vainqueur dans cette partie.