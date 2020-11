Juve - Pirlo encense Adrien Rabiot

Adrien Rabiot est un "joueur complet", selon le patron de la Andrea Pirlo, qui dit avoir "rarement vu quelqu'un d'aussi fort physiquement et techniquement".

Rabiot a fait sa septième apparition en de la saison. La Juve a remporté une confortable victoire 2-0 contre au stade Allianz samedi.

Ce résultat a permis à la Vieille Dame de se hisser à la deuxième place du championnat avec 16 points, un de moins que le leader actuel, Milan, qui a disputé un match de plus.

Le milieu de terrain français commence à s'imposer comme l'un des membres les plus importants de l'équipe de Pirlo, mais l'entraîneur italien pense que le jeune homme de 25 ans peut atteindre un niveau encore plus élevé s'il développe sa confiance en lui.

