Juve-OL, Leonardo Bonucci : "Ne pas écouter ce qui vient de l'extérieur"

Présent en conférence de presse à la veille du 8e de finale retour face à l'OL, le défenseur de la Juve n'avait qu'un mot en tête : qualification.

Championne d' avec une maigre longueur d'avance sur l' , la Turin n'aborde pas son huitième de finale retour de Ligue des Champions dans les meilleures dispositions. Poussive dans le jeu, la Vieille Dame, qui devra renverser l'Olympique Lyonnais vendredi soir après avoir perdu à l'aller (1-0) pour se qualifier pour les quarts de finale de la compétition, pourra toutefois compter sur son éternelle détermination. À l'image de Leonardo Bonucci, particulièrement motivé.

"Il y a une grande envie de jouer demain soir"

"Dans ces matches, chacun de nous, avec un mot ou une injection d'énergie positive, peut faire la différence pour aider l'équipe. Je suis convaincu qu'il y aura un grand enthousiasme et une grande envie. Deux mots : enthousiasme et désir". Tels sont les mots du défenseur de la Vieille Dame, en conférence de presse, à la veille du huitième de finale retour face à . D'ailleurs, si les Français ne cachent pas non plus leur enthousiasme, l'Italien, concentré, ne s'y intéresse pas.



"Les déclarations ambitieuses de Lyon ? Il ne faut pas écouter ce qui vient de l'extérieur. On va bien, on a atteint l'objectif principal qui était le championnat et maintenant il y a une grande envie de jouer demain soir. On se concentre sur le renversement du résultat et sur le fait de faire ce que le coach nous demande pour faire un bon match (...) Dans des matchs importants, nous avons montré que nous pouvons bien faire avec un excellent travail d'équipe", a rappelé Leonardo Bonucci.



"Dans ces matches, la tension et la bonne concentration viennent d'elles-mêmes. Nous jouons une partie importante de la saison mais nous voulons faire une belle performance. Jouer sans nos supporters enlève quelque chose, nous devrons faire ressortir quelque chose de plus pour reprendre le but du désavantage et aller à Lisbonne (...) En jouant autant, il manque de l'énergie. Nous avons récupéré cette semaine, nous avons bien préparé le match et nous donnerons 110%", a-t-il ajouté. Lyon est prévenu.