Juve - Douglas Costa : "Guardiola m'a demandé si j'étais prêt à apprendre à jouer au foot"

L'entraîneur catalan a posé une question peu habituelle avant l'arrivée de l'ailier brésilien au Bayern Munich en 2015.

Douglas Costa a révélé qu'avant de quitter le Shaktar Donetsk pour le , Pep Guardiola lui avait demandé "s'il était prêt à apprendre comment jouer au footbal". Le Brésilien, qui évolue désormais à la avec Maurizio Sarri, était arrivé plein d'espoirs en Bavière après cinq saisons en .

Et malgré l'incapacité de l'équipe à remporter la , Costa assure que Guardiola a joué un rôle majeur dans son développement en tant que joueur.

"Guardiola est la personne qui a fait la plus grande différence dans ma croissance, a-t-il assuré à DAZN. Il m'a permis de jouer dans la bonne position. Il m'a appelé et m'a dit : 'Nous avons un plan pour ta carrière, vas-tu venir avec nous ? Es-tu prêt à apprendre comment jouer au football ?' J'ai répondu : 'Oui, je suis prêt'.

"C'était une période très triste pour moi au Bayern, pourtant. Je pensais que nous y arriverions (à remporter la C1, ndlr). Chacun d'entre nous jouait très bien. Cette équipe était l'une des plus fortes et des plus techniques dans laquelle je n'ai jamais joué.

"Bien sûr, nous avons aussi un groupe extraordinaire à la Juventus, mais dans cette équipe chacun d'entre nous était au top niveau."

"L'ambition du club est de gagner la C1"

Mais la volonté de remporter la plus belle compétition de clubs reste une priorité pour celui qui s'en est rapproché à plusieurs reprises ces dernières années - tout comme les Bianconero. Et avec "Mr Champions League" Cristiano Ronaldo, Costa est confiant dans les chances du club.

"L'ambition du club est de gagner la Ligue des champions, et c'est pour cela que je suis venu à Turin, pour vivre cette incroyable aventure et d'essayer de la gagner. Nous essayons - il n'y a qu'en soulevant cette coupe que nous aurons le sentiment d'avoir atteint notre objectif.

"Je suis entièrement concentré pour apprendre de Cristiano, nous avons l'un des meilleurs joueurs du monde dans notre équipe. Et si je suis à 100% et Dybala est à 100%, nous pouvons viser un très haut niveau. À l'heure actuelle je ne voudrais pas quitter la Juventus pour une autre équipe."