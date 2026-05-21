Justin Kluivert envoie un message clair sur ses chances de disputer la Coupe du monde

Justin Kluivert a manifesté un grand émotion mardi après la rencontre Bournemouth-Manchester City (1-1). Le milieu offensif, capable d’évoluer aussi comme ailier, est entré en jeu à un quart d’heure de la fin et semble avoir définitivement laissé derrière lui ses problèmes de genou. « Vous n’imaginez pas à quel point je suis heureux. »

« Des larmes de joie », a-t-il confié à Mike Verweij (De Telegraaf), avant d’ajouter avec conviction : « Le sélectionneur peut compter sur moi. »

Initialement, il devait retrouver la pelouse dès le 9 mai. « J’étais prêt. Mais lors de Fulham-Bournemouth, deux cartons rouges sont tombés avant la mi-temps, un de chaque côté. L’entraîneur voulait me lancer, mais le scénario l’en a dissuadé. Dur à accepter, mais j’ai compris. »

Le manager Andoni Iraola, qui quitte Bournemouth, l’a finalement lancé dans la bataille un peu plus d’une semaine plus tard. « Le fait qu’il m’ait fait entrer en premier contre Manchester City montre bien à quel point il veut que je sois au Mondial. Tout le monde à Bournemouth le souhaite, car ils savent que je suis prêt à tout pour être au Canada, au Mexique et aux États-Unis. »

Malgré un rythme et un temps de jeu encore limités, il est convaincu de pouvoir apporter sa pierre à l’édifice lors de la Coupe du monde : « Je me sens en forme et fort. Mon genou ne me fait plus aucune douleur et mon esprit est libre. »

« Après mon opération, j’ai bien sûr un peu craint que le tournoi ne soit compromis. Heureusement, la convalescence s’est déroulée exactement comme prévu », explique le joueur aux onze sélections avec les Oranje, qui souhaite suivre les traces de son père Patrick, auteur d’un parcours jusqu’en demi-finales lors de la Coupe du monde 1998.

« C'est la plus haute scène du football. J'ai hâte d'y être. Les matchs de la Ligue des Nations contre l'Espagne m'ont convaincu que je peux jouer un rôle important. » En mars dernier, Kluivert a été l'un des joueurs les plus en vue de l'équipe nationale néerlandaise lors du quart de finale de la Ligue des Nations contre l'Espagne, avant d'être finalement éliminé aux tirs au but par les champions d'Europe.