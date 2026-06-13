Juste avant la Coupe du monde… Haaland crée la surprise face à l'Irak

Dans un élan de gratitude filiale, Erling Haaland, star de Manchester City et de la sélection norvégienne, maintient sa tradition : il portera à nouveau un maillot floqué « Braut Haaland » qui fusionne le nom de sa mère, l’ancienne athlète Gre Marita Braut, et celui de son père, l’ex-footballeur Alf-Inge Haaland. Il arborera ce même maillot lors de son premier match de la Coupe du monde 2026, mercredi prochain à l’aube, contre l’Irak.

Selon le journal espagnol AS, qui cite des sources au sein de la Fédération norvégienne de football, Haaland arborera ce surnom lors de la rencontre programmée mercredi 17 juin à Boston, un maillot floqué « Braut-Haaland », perpétuant ainsi une tradition lancée lors des dernières sorties de la sélection scandinave, mais qui n’avait pas encore attiré l’attention des médias.

Sa mère, Gre Marte Braut, est une ancienne athlète norvégienne spécialiste du heptathlon, discipline olympique parmi les plus exigeantes. Elle a transmis à son fils les gènes de l’excellence physique qui font de lui l’un des meilleurs attaquants mondiaux.

Son père, Alf-Inge Haaland, fut un défenseur de renom ayant évolué en Premier League sous les couleurs de Nottingham Forest, Leeds United et Manchester City.

À noter que, dans un contraste significatif, le joueur évolue sous le simple patronyme « Haaland » à Manchester City et en compétitions européennes, mais tient à ajouter « Braut » en sélection norvégienne, rappelant ainsi que la gloire ne lui fait pas oublier ses racines familiales.