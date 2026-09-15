Selon un rapport de Bild, le sélectionneur national convoquera pour la première fois le milieu de terrain Felix Keidel, de l'équipe promue en Bundesliga SV Elversberg, dans le groupe allemand pour les prochains matches de Ligue des nations.

Une nomination du joueur de 23 ans serait plutôt surprenante, puisque Keidel n'a jusqu'à présent disputé que trois matches de Bundesliga. Il évolue à Elversberg depuis l'été 2025, après avoir joué auparavant au FC Ingolstadt en troisième division allemande.

Ses performances jusqu'ici sous le maillot de la SVE semblent toutefois avoir convaincu Klopp au sujet du milieu défensif. Lors des victoires contre le Bayer 04 Leverkusen, le Borussia Mönchengladbach et en Coupe d'Allemagne face au MSV Duisbourg, Keidel a disputé l'intégralité des 90 minutes, et le week-end dernier, il a joué 73 minutes contre le Bayern.

Le joueur de 23 ans a principalement évolué dans l'axe du milieu de terrain aux côtés du meneur de jeu Lukasz Poreba. Son poste de prédilection reste toutefois celui d'arrière droit, là où, ces derniers temps, aucun autre joueur n'a réussi à s'imposer durablement en équipe d'Allemagne.

Getty Images

Quand Jürgen Klopp annoncera-t-il sa liste pour l'Allemagne ?

Klopp annoncera officiellement jeudi prochain sa liste finale pour les matches de Ligue des nations contre les Pays-Bas, la Serbie et la Grèce. Certaines décisions ont déjà fuité.

Ainsi, une convocation du trio du Bayern encore non installé composé de Lennart Karl, Tom Bischof et Jonas Urbig est considérée comme probable, et les deux joueurs de Francfort Jonathan Burkardt et Younes Ebnoutalib auraient eux aussi reçu une invitation du sélectionneur.

Le fait que Marc-Andre ter Stegen fêtera son retour en sélection avait déjà été confirmé mardi soir par son entraîneur à l'Ajax Amsterdam, Michel. À la place, Oliver Baumann, présent à la Coupe du monde, ne devrait apparemment pas être nommé, ce qui serait quelque peu surprenant.