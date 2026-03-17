Jurgen Klopp sur le banc du PSG ? La porte se ferme

Klopp devrait être très courtisé dans les mois à venir, de nombreux clubs étant susceptibles de rechercher un nouvel entraîneur. L'ancien coach de Liverpool est notamment pressenti pour rejoindre le Real Madrid.





Cependant, face aux incertitudes persistantes quant à l'avenir de Luis Enrique au PSG, Klopp aurait été approché par le club parisien comme un remplaçant potentiel, mais les premières discussions n'auraient pas été concluantes, selon El Nacional.





Le quotidien catalan affirme que Klopp « refuse même de s'asseoir à la table des négociations » tant que le PSG ne « garantit » pas l'arrivée de certains joueurs clés, Enzo Fernandez étant considéré comme « essentiel » à son projet.





Fernandez aurait « fasciné » Klopp depuis des années, et l'entraîneur allemand aurait exigé que son arrivée soit conditionnée par la volonté du PSG d'investir dans la star de Chelsea.





Le PSG, cependant, considère un accord comme « impossible », Chelsea n'ayant aucune intention de se séparer de son milieu de terrain vedette malgré l'intérêt manifesté par le club parisien. Klopp a donc « pratiquement exclu » un transfert chez le géant parisien et continue d'attendre patiemment la suite de sa carrière.





Klopp n'a plus entraîné d'équipe depuis la fin de son passage de neuf ans à Liverpool en 2024. Âgé de 58 ans, il est actuellement directeur du football mondial chez Red Bull, même si des rumeurs récentes laissent entendre qu'il pourrait chercher un nouvel emploi prochainement.





Chelsea reçoit un nouveau message concernant le transfert de Victor Osimhen.





Bien que les discussions concernant l'avenir de Klopp n'aient pas encore débuté, son départ de Red Bull est jugé « réaliste », même s'il semble réticent à l'idée de retrouver un banc de touche dans un avenir proche.





Le chemin vers le PSG étant apparemment fermé, le Real Madrid pourrait faire une proposition alléchante à Klopp s'il cherche à remplacer Alvaro Arbeloa cet été. Certains médias espagnols affirment d'ailleurs que des discussions ont déjà commencé à ce sujet.





Le Real Madrid pourrait désormais être considéré comme le favori pour nommer Klopp après son refus d'entamer des discussions avec le PSG. Cependant, la situation pourrait évoluer si Julian Naglesmann quittait son poste de sélectionneur de l'Allemagne après la Coupe du Monde 2026.





Naglesmann est sous contrat avec l'Allemagne jusqu'en 2028, mais il devrait être très courtisé par les clubs cet été. Son départ pourrait permettre à Klopp de le remplacer à un poste que l'ancien entraîneur de Dortmund convoite depuis longtemps.