Juninho : "Avoir un onze de jeunes, ça serait l’idéal"

Le directeur sportif lyonnais a déclaré qu’il serait très content si le onze type de son équipe était composé uniquement de jeunes.

Juninho a été recruté par Jean-Michel Aulas afin de bâtir une équipe de l’OL compétitive. Le Brésilien a carte blanche pour manière dont il veut agir dans cette optique. Toutefois, si cela ne tenait qu’à lui, il serait content de miser uniquement sur les jeunes du centre de formation. Il n’a pas ce luxe, car ces derniers ne sont pas tous taillés pour répondre aux attentes du haut niveau d’après ses propres dires.

Dans un entretien accordé au Progrès, le Brésilien a révélé son point de vue sur les jeunes du club : « Vous ne voyez pas les entraînements qui sont à huis clos, mais la plupart des joueurs qui ne jouent pas, c’est parce qu’ils n’ont pas gagné leur place dans la semaine ». Il a ensuite précisé que les joueurs du cru ont désormais tendance à trop se reposer sur leurs acquis : « Si tu penses que parce que tu es formé ici tu vas vite jouer, tu arrêtes les efforts. Si j’en avais onze de la maison, de haut niveau, ce serait l’idéal pour moi, comme Directeur sportif, et le club dépenserait moins ».

« La clé c’est l’intensité à l’entrainement »

L’ancienne star de l’équipe a ensuite regretté qu’il n’y ait pas le même engagement qu’il y avait à l’époque, que ça soit lors des matches, mais aussi et surtout à l’entrainement : « De mon époque, les gens nous disaient: « vous êtres les plus forts ». La vérité c’est qu’on s’entraînait comme on jouait, et c’était un plaisir. Tous ceux qui arrivaient, savaient qu’ils n’avaient pas le droit d’être à 70%, car nous, les anciens, donnions l’exemple ».

« Juni » a conclu en affirmant qu’il faisait tout pour redonner un visage conquérant aux Gones et avec les mêmes valeurs que jadis, mais il mesure que cela ne se fera pas du jour au lendemain : « La clé de tout c’était l’intensité aux entraînements. Aujourd’hui, c’est incroyable qu’on soit obligé de demander d’élever l’intensité. J’essaie de faire changer les mentalités. Quand tu viens t’entraîner, c’est pendant une heure et demie, et il n’y a rien de plus important ».