Tout accord est actuellement suspendu jusqu'à l'issue de l'élection présidentielle, malgré des informations récentes en provenance d'Argentine affirmant qu'un accord avait déjà été trouvé pour le transfert de l'attaquant de l'Atlético Madrid au Camp Nou.

Alvarez suscite également l'intérêt de Chelsea et de Manchester United, qui seraient ravis de faire revenir l'ancien joueur de Manchester City en Premier League. Cependant, l'Atlético est clair : son attaquant vedette est intransférable, malgré une période difficile ces derniers mois.

Selon Cadena SER, lors de la dernière approche du FC Barcelone concernant Alvarez, l'Atlético a répondu en demandant 200 millions d'euros. Ce serait le deuxième transfert le plus cher de l'histoire, après celui de Neymar Junior pour 222 millions d'euros en provenance des Catalans et transféré au Paris Saint-Germain à l'été 2017.

L'article précise également qu'Alvarez est plus susceptible de signer un nouveau contrat avec l'Atlético que de quitter le club cet été. Les dirigeants de l'Atlético de Madrid sont prêts à offrir à l'international argentin la possibilité de prolonger son contrat, une proposition incluant vraisemblablement une revalorisation salariale.

Álvarez est en deçà de son niveau habituel cette saison, mais comme l'ont démontré ses performances lors de la saison 2024-2025, il est un attaquant de classe mondiale. L'Atlético n'étant pas pressé de le vendre, il est logique qu'il exige une somme record pour envisager de le céder au FC Barcelone.

Le FC Barcelone peaufine encore ses plans pour le mercato estival, mais si Joan Laporta est réélu président, un transfert d'Álvarez pourrait bien être sérieusement envisagé. Cependant, le club catalan devrait d'abord revenir à la règle du « 1 pour 1 » en Liga, compte tenu de ses difficultés financières persistantes.