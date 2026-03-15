Julian Alvarez, l'énorme démenti

Les déclarations de l'attaquant n'ont fait qu'alimenter ces spéculations, bien que son club soit déterminé à le conserver à l'Air Metropolitano de Riyad.





Le directeur sportif de l'Atlético, Mateu Alemany, aura pour mission de maintenir Alvarez au sein du club. Selon MD, il s'est exprimé samedi concernant les récentes rumeurs visant le joueur de 26 ans.





« Comme pour Antoine, il est sous contrat avec nous et il restera. Julián a clairement indiqué qu'il était très heureux à l'Atlético et il faut toujours interpréter ses propos différemment. Il lui reste quatre ans de contrat et nous espérons qu'il continuera bien plus longtemps, voire que son contrat sera prolongé. Je ne vois aucune nouvelle concernant Julián. Il n'y a aucun problème, c'est juste une fois de plus que certains cherchent des ennuis. Je partage l'avis de l'entraîneur d'hier. La seule information à retenir, c'est que ses performances ont été extraordinaires. »





Plus tôt dans la semaine, Apollo Sports Capital a été confirmé comme nouvel actionnaire majoritaire de l'Atlético de Madrid. Du point de vue du personnel, peu de choses ont changé, ce qui réjouit Alemany.





« C'est un fonds d'investissement très important qui vient renforcer le projet. Mais le plus important, c'est qu'ils proposent de maintenir l'équipe dirigeante en place. Je ne prévois aucun changement à court terme. »





Alemany a également été interrogé sur le match retour des huitièmes de finale de la Ligue des Champions contre Tottenham Hotspur, que l'Atlético mène 5-2 après le match aller mardi.





« Combien de fois a-t-on vu des remontées spectaculaires en Europe ? Nous avons l'exemple de Barcelone (en Coupe du Roi). En football, il faut toujours souffrir. Tottenham est une équipe de très haut niveau, quatrième du championnat. »