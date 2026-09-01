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Atletico de Madrid v Villarreal CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Hussein Hamdy

Traduit par

Julian Alvarez informe l'Atlético Madrid de sa décision finale

Mercato
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Le débat est clos

L'attaquant argentin Julian Alvarez a scellé son avenir avec l'Atlético Madrid lors du mercato estival en cours.

Selon le journal espagnol « Sport », Alvarez a tranché sur son avenir après avoir informé le directeur sportif Mateu Alemany de sa décision de poursuivre avec l'Atlético Madrid, refermant ainsi le chapitre de la polémique autour d'un éventuel départ vers le Barça, du moins jusqu'à la prochaine période des transferts hivernaux.

Julian Alvarez s'est entraîné normalement, ce mardi, avec l'Atlético, démentant toute accusation de rébellion qui l'a poursuivi ces derniers jours.

Le journal a souligné que le feuilleton Julian Alvarez a touché à sa fin, l'attaquant argentin devant rester au stade Metropolitano, compte tenu de la position ferme adoptée par l'Atlético Madrid en refusant de l'autoriser à rejoindre le Barça.

Malgré les nombreuses offres reçues tout au long du mercato estival, au premier rang desquelles le fort intérêt d'Arsenal dirigé par Mikel Arteta, l'international argentin a pris la décision de poursuivre avec l'Atlético Madrid.

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Toutefois, cette décision découlerait probablement de son souhait de chercher un transfert vers le Barça lors de périodes de transferts futures, dès lors qu'il n'a plus la motivation de rejoindre l'une des autres équipes auxquelles son nom a été associé.

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