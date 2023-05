Julian Alvarez et Lautaro Martinez bientôt dans un cercle très fermé ?

En cas de victoire de City ou de l'Inter en Ligue des Champions, Julian Alvarez et Lautaro Martinez peuvent rejoindre un cercle très fermé.

La Ligue des Champions et la Coupe du monde sont sans contestation les deux trophées les plus convoités par n'importe quel joueur de football. Remporter les deux représente un accomplissement exceptionnel que seuls 85 joueurs ont réussi au cours de leur carrière. Mais remporter ces deux trophées au cours de la même saison est encore plus rare puisqu'il n'y a que 11 joueurs qui ont réalisé cette performance.

11 joueurs ont réussi, bientôt 12 ?

Les premiers à l'avoir fait sont les champions du monde allemands de 1974 qui évoluaient au Bayern champion d'Europe la même année (Maier, Beckenbauer, Breitner, Kapellmann, Schwarzenbeck, Hoeness, G. Müller). Mais à part eux, seuls quatre joueurs ont réussi cet exploit : Christian Karembeu (France, Real Madrid) en 1998, Roberto Carlos (Brésil, Real Madrid) en 2002, Sami Khedira (Allemagne, Real Madrid) en 2014. Le dernier en date n'est autre que Raphaël Varane, qui avait conquis l'Europe avec le Real Madrid et le Monde avec l'équipe de France en 2018.

Mais ces 11 phénomènes pourraient bien être rejoints par un Argentin champion du monde en 2022 avec l'Albiceleste. Mardi soir, Lautaro Martinez a permis à l'Inter Milan de se qualifier en finale de Ligue des Champions en éliminant l'AC Milan. Six mois après avoir remporté le Mondial au Qatar, il pourrait donc ajouter la Coupe aux grandes oreilles à son palmarès.

Il reste encore un peu plus de chemin à parcourir pour Julian Alvarez, qui doit encore se défaire du Real Madrid avec Manchester City en demi-finale ce mercredi. Les deux champions du monde pourraient alors se retrouver en finale de la C1.