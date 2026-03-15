Julian Alvarez au Barça, le transfert de l'été

Depuis la fin de la saison dernière, les rumeurs concernant l'avenir d'Alvarez n'ont cessé d'alimenter les discussions, avec des allusions et des articles dans la presse suggérant qu'il serait lui aussi intéressé par un transfert. Vendredi, Diego Simeone a critiqué l'attention portée à l'avenir d'Alvarez, après que ce dernier n'ait pas confirmé sa présence au club l'été prochain, tout en précisant qu'il était heureux au Metropolitano. Or, le FC Barcelone aurait fixé un budget de 100 millions d'euros pour trouver un remplaçant à Robert Lewandowski cet été, une somme qui paraît peu susceptible de convaincre l'Atlético.





La persévérance du FC Barcelone est quelque peu surprenante, compte tenu des doutes qui planent sur ses finances. En 2026, son agent a démenti à deux reprises toute discussion avec Barcelone, mais l'été dernier, la porte était également restée ouverte à un transfert. Cadena SER rapporte qu'il existe une raison à l'insistance de l'Atlético concernant Alvarez.





Le PDG, Miguel Angel Gil Marin, n'a aucune intention de vendre Alvarez et souhaite le conserver à tout prix. Il a été l'un des principaux artisans du recrutement important de l'Atlético l'été dernier. Cependant, des personnes influentes au sein de la direction de l'Atlético, dont l'identité n'a pas été révélée, seraient ouvertes à l'idée de vendre Alvarez à un prix raisonnable et de renforcer l'équipe dans d'autres secteurs grâce aux revenus qu'il pourrait générer.





Malgré tout, il semble peu probable que Barcelone parvienne à proposer une offre suffisamment lucrative pour convaincre l'Atlético. Arsenal a également manifesté son intérêt pour Alvarez et préférerait de loin vendre à un club de Premier League plutôt qu'à un autre rival. Un club anglais serait également en mesure de surenchérir sur Barcelone, et avec l'arrivée des nouveaux propriétaires, Apollo Sports Capital, les finances ne devraient pas poser de problème aux Colchoneros.