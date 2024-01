Jules Koundé, ça commence à se voir

Jules Koundé avait commencé la saison 2023-24 en pleine forme, mais il convainc de moins en moins

Revenu à son poste naturel de défenseur central après avoir passé une grande partie de la saison précédente comme latéral droit, le défenseur français était incontestablement l'un des meilleurs joueurs du FC Barcelone, jusqu'à ce qu'il se blesse contre Grenade en octobre.

Depuis lors, Kounde est sur une trajectoire descendante. Ses performances sont en dessous de la moyenne, ce qui inquiète les dirigeants du FC Barcelone, selon Sport. Sa dernière mauvaise prestation a eu lieu mercredi contre l'Athletic Club lors de la défaite en quart de finale de la Copa del Rey à San Mames, le joueur de 25 ans ayant été particulièrement médiocre pendant la prolongation.

Le FC Barcelone est de plus en plus préoccupé par le cas de Koundé, même s'il continue de jouer un rôle clé pour l'entraîneur Xavi Hernandez. Il a disputé toutes les minutes du match contre les géants catalans en 2024, et cela devrait continuer à être le cas à l'avenir, surtout avec la blessure d'Alejandro Balde qui laisse le club à court d'un défenseur pour l'avenir prévisible.