Jürgen Klopp fait déjà tout différemment de Julian Nagelsmann

La conférence de presse consacrée à l’annonce de la liste durait depuis environ une demi-heure lorsque Jürgen Klopp s’est retrouvé face à une petite énigme. Il s’agissait de savoir quels entraîneurs de club à succès étaient ensuite devenus sélectionneurs de l’Allemagne. Hansi Flick a rapidement cité Klopp, puis plus aucun nom ne lui est venu. « Qui donc ? », a-t-il lancé à la salle. La réponse : Julian Nagelsmann.

« Oh oui, désolé », a lancé Klopp, comprenant déjà que cela pourrait faire des gros titres. « Faites l’histoire que vous voulez faire », a estimé Klopp, avant de souligner longuement son plus grand respect pour Nagelsmann. Bien sûr, cela a immédiatement ravivé les souvenirs de la légendaire formule du « encore » de Klopp à l’approche de la Coupe du monde. À l’époque où lui-même était consultant TV et où Nagelsmann était encore sélectionneur de l’Allemagne.

En réalité, lors de la conférence de presse de Klopp, ce fut le seul tout petit détour vers le sombre passé récent de la DFB. Pour le reste, il a tenté de manière très crédible d’orienter le regard vers le positif sur tous les sujets, de susciter de la confiance en un avenir meilleur. Pour l’équipe nationale, mais aussi pour l’Allemagne en général.

Klopp a convoqué 44 joueurs dans sa première sélection, répartis au total en deux groupes pour les quatre prochains matches de Ligue des nations. On y retrouve bien sûr plusieurs internationaux bien connus et installés de longue date, mais aussi 16 débutants parfois très peu connus, comme Mika Baur du Celtic Glasgow, qui eux-mêmes n’auraient jamais imaginé une convocation. Le message transmis par Klopp : tout est possible !

Jürgen Klopp prévoit d’utiliser Joshua Kimmich au milieu de terrain

Nagelsmann n’a pas été un sujet de cette conférence de presse, en dehors de ce petit quiz, mais il était malgré tout omniprésent d’une certaine manière. En réalité, Klopp a repris parfois de façon très offensive plusieurs points de critique adressés à Nagelsmann ces derniers mois, en assurant à chaque fois avec énergie qu’il avait une approche fondamentalement différente.

Il y a d’abord Joshua Kimmich, que Nagelsmann avait utilisé comme arrière droit. « Dans aucune discussion que j’ai eue avec mes collègues entraîneurs, il n’a été mentionné comme arrière droit », a déclaré Klopp. « Nous le voyons comme un milieu de terrain. » Et toujours comme capitaine, comme il l’a confirmé.

Klopp a balayé l’objection souvent formulée selon laquelle il n’existerait pas en Allemagne d’alternatives convenables à Kimmich au poste d’arrière droit. Selon Klopp, Philipp Treu, le joueur de Fribourg qu’il a convoqué pour la première fois, devrait se demander dans ce débat : « Hein, de quoi ils parlent ? » Il a également cité Josha Vagnoman, du VfB Stuttgart, comme un candidat prometteur.

À propos de Stuttgart : c’est ici que la prise de distance de Klopp avec Nagelsmann saute particulièrement aux yeux. Si l’on met de côté Alexander Nübel, parti cet été à Besiktas Istanbul, Nagelsmann avait convoqué trois joueurs de Stuttgart pour la Coupe du monde : Deniz Undav, Angelo Stiller et Jamie Leweling. Et Klopp ? Il a renoncé précisément à ce trio et a convoqué à la place quatre autres joueurs : Vagnoman, Chris Führich, Finn Jeltsch et Maximilian Mittelstädt. Certes, Undav, Stiller et Leweling ont récemment dû composer avec des pépins physiques, mais ils ont aussi tous participé à tous les matches de Bundesliga disputés jusque-là.

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Jürgen Klopp affiche une présence plus importante que Julian Nagelsmann

Ne figurent pas non plus dans la liste les deux chouchous de Nagelsmann au sujet desquels ont sans doute eu lieu les débats les plus controversés ces dernières années au sein de l’équipe d’Allemagne : Leroy Sané et Leon Goretzka, actuellement diminué de toute façon. Klopp ne veut explicitement pas que leurs non-convocations (tout comme celles d’Undav et de Stiller) soient considérées comme définitives. Dans le même temps, il a toutefois révélé qu’il n’avait jusqu’ici eu aucune discussion avec eux. Contrairement à presque tous les autres footballeurs allemands présentant ne serait-ce qu’un intérêt lointain.

« Ces quatre dernières semaines, j’ai un peu bougé, j’ai rencontré personnellement beaucoup, beaucoup de joueurs, je les ai vus, que ce soit sur le terrain d’entraînement ou en discutant », a raconté Klopp. Pour préciser sa pensée, il a ajouté : « Je les ai vus, je les ai eus physiquement devant moi. La différence est déjà grande par rapport à l’image que j’avais auparavant. Cela fait une grande différence pour développer un ressenti sur un footballeur que de le voir en direct. »

On peut tout à fait considérer ces phrases comme une petite pique dissimulée à l’égard de Nagelsmann. Une communication insuffisante et l’absence de visites personnelles dans les clubs et dans les stades font en tout cas partie des reproches souvent adressés à Nagelsmann. Avec son approche totalement contraire, mais aussi avec les convocations de joueurs de clubs plus modestes comme Augsbourg ou Elversberg, Klopp fait au contraire passer l’idée qu’il veut embarquer toute l’Allemagne du football dans le nouveau départ de l’équipe nationale.

Pour continuer à surfer sur la vague d’euphorie indéniablement déclenchée par cette sélection et sa conférence de presse, il faudra aussi, comme toujours dans le football, des résultats positifs. En Ligue des nations, des tâches difficiles attendent d’emblée l’équipe, avec un déplacement aux Pays-Bas pour commencer, puis trois autres rencontres contre la Grèce à deux reprises et la Serbie.