Jude Bellingham de retour ! L'incroyable comeback

Les Merengues accusent quatre points de retard sur le FC Barcelone, mais en cas de victoire des Blaugrana, la pression sera forte au Bernabéu dimanche.





Affligés par l'annonce de la blessure de leur gardien vedette Thibaut Courtois, indisponible pour la moitié de la saison suite à une déchirure aux ischio-jambiers, les Merengues espèrent récupérer une partie de leur effectif après cette trêve internationale. Trois joueurs pourraient toutefois faire leur retour à temps pour le derby.





Jude Bellingham proche d'un retour de blessure

Après le retour de Kylian Mbappé mardi, remis de sa blessure au genou, Jude Bellingham devrait être le prochain à revenir, selon Diario AS. Jeudi, il a participé à une partie de l'entraînement avec le groupe et pourrait figurer sur le banc après près de six semaines d'absence. Bellingham revient lui aussi d'une blessure aux ischio-jambiers.





Optimisme concernant Alvaro Carreras et Raul Asencio





On espère que les défenseurs Raul Asencio et Alvaro Carreras seront aptes à débuter la rencontre. Asencio a manqué les trois derniers matchs en raison d'une douleur au tibia, et Carreras les quatre derniers à cause d'un problème au genou. Tous deux ont repris l'entraînement et devraient être rétablis.





Deux autres joueurs de retour après la trêve internationale





La liste des blessés du Real Madrid pour le derby comprendra assurément Eder Militao, Dani Ceballos, Ferland Mendy, Rodrygo Goes et Courtois. Hormis Rodrygo et Courtois, les trois autres devraient faire leur retour après la trêve internationale, Militao étant la tête d'affiche après sept mois d'absence. Son retour devrait toutefois se faire progressivement.





Avec le retour de Mbappé, Alvaro Arbeloa doit décider s'il sera titulaire ou s'il entrera en jeu en cours de match. La France l'a convoqué en sélection, ce qui laisse présager un retour rapide en forme. Carreras et Asencio seront en concurrence avec Fran Garcia, Antonio Rudiger et Dean Huijsen pour des places dans le quatuor arrière.