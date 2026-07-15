Jude Bellingham a asséné un coup à un joueur argentin dès le coup de sifflet final

Jude Bellingham a été impliqué dans une altercation juste après la fin du match Angleterre - Argentine (1-2). Les images montrent que le milieu de terrain a frappé le remplaçant Valentín Barco.

À cet instant, Barco célébrait la qualification pour la finale avec ses coéquipiers. Les raisons précises de cette réaction demeurent incertaines.

Peu avant, il avait commis une faute sur Lionel Messi dans les dernières secondes du temps additionnel, puis s'était vivement disputé avec Nicolás Otamendi sans recevoir de carton jaune.

Le milieu du Real Madrid avait déjà fait trébucher Alexis Mac Allister en demi-finale et s’était régulièrement retrouvé au cœur de vives discussions sur la pelouse. Cristian Romero a écopé d’un carton jaune pour une faute sur Bellingham.

D’autres accrochages ont éclaté entre les deux camps, mais l’arbitre Ismail Elfath a su contenir les esprits sans sortir de carton rouge.

L’Angleterre avait ouvert le score par Anthony Gordon, mais cela n’a pas suffi. Enzo Fernández et Lautaro Martínez ont permis au champion du monde 2022 de se qualifier une nouvelle fois pour la finale.