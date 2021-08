Journée décisive pour Lionel Messi et le Barça

Ce jeudi, Lionel Messi et le Barça vont acter la prolongation de contrat de l'Argentin pour les cinq prochaines saisons.

Aujourd'hui est un grand jour en Catalogne. Ce jeudi 5 août, Lionel Messi signera le renouvellement de son contrat avec Barcelone pour les cinq prochaines saisons.

C'est le jour désigné après que l'accord de plusieurs millions d’euros entre CVC Capital Partners et LaLiga a été rendu public, qui assure une injection d'argent aux clubs et ouvre une fenêtre aux entités en difficulté pour inscrire leurs nouveaux joueurs.

Les 42 millions que Barcelone recevra pour investir dans le mercato et fixer, en partie, leur plafond de salaire facilitent l'inscription de Messi, qui attendait en vacances et en toute tranquillité le moment de s'asseoir pour signer un accord déjà clôturé à la mi-juillet.

Ce jeudi, le capitaine barcelonais, son père Jorge, fraichement arrivé d’Argentine, et le président Joan Laporta se rencontreront dans les bureaux du Camp Nou. Dans les locaux du club, le footballeur, son père et le boss de l’entité catalane signeront le contrat qui liera Messi pour cinq ans supplémentaires, jusqu'en juin 2026.

Avec toutefois la possibilité pour les deux parties de résilier unilatéralement l'accord après les deux premières saisons, comme prévu par "L'Esportiu de Catalunya. C'est-à-dire que le Barça et Messi pourront se séparer légalement en juin 2023 sans que le joueur n'ait à payer la clause de résiliation.

Il est prévu que l'annonce que les membres et les fans des Blaugrana attendaient ait lieu aujourd'hui. Après la signature, le renouvellement du contrat de Messi sera public. Et cela se fera en grande pompe, avec le maximum de diffusion possible.

L'article continue ci-dessous

Le meilleur joueur du monde et le footballeur le plus important de l'histoire de Barcelone reste à la maison et, s'il remplit l'intégralité du contrat, il prendra sa retraite au Camp Nou et deviendra un autre de ce joueur d’un seul club dans l’histoire du football mondial.

Ce dimanche, Leo Messi sera présent au Trophée Joan Gamper. Ce sera en petit comité, à l'Estadi Johan Cruyff et devant 3 000 spectateurs, mais l'impact du capitaine présent sur la pelouse pour adresser quelques mots à Barcelone sera extraordinaire. Un moment unique et largement souhaité.

Avec le renouvellement de son contrat, Messi cumulera 26 ans sous les couleurs du Barça. Il est arrivé à Barcelone en 2000, à seulement 13 ans, et a fait ses débuts en équipe première en 2004, avant d'atteindre l'âge de la majorité. Et avec le Barça, il a tout gagné : dix Ligues, quatre Ligues des Champions, sept Coupes du Roi et, en plus, dans sa vitrine privée, il accumule six Ballons d'Or, étant le joueur le plus honoré de l'histoire.