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Real Madrid v Malaga CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Hussein Hamdy

Traduit par

Journaliste madrilène : Mourinho m'a surpris avec cette décision

J. Mourinho
B. Silva
E. Camavinga
Real Madrid
LaLiga
Bétis Séville
Portugal
France
Espagne

La confiance du Portugais se porte sur un pari différent

Tomás Roncero, célèbre analyste de l'émission El Chiringuito et rédacteur en chef adjoint du journal AS, a commenté la composition du Real Madrid pour le match face au Real Betis, prévu ce vendredi lors de la quatrième journée du championnat espagnol.

Roncero, connu pour son soutien au Real Madrid, a déclaré dans des propos relayés par le journal « AS » : « La présence de Bernardo sur le banc des remplaçants est surprenante, car il sera absent mardi pour cause de suspension. Cette décision renforce la confiance de Mourinho envers Camavinga. »

Et d'ajouter : « Quoi qu'il en soit, le trio en or reste réuni avec Bellingham, Mbappé et Vinicius Junior, sans oublier le magicien Güler ; Madrid doit battre le Betis et poursuivre sa série de victoires. »

Il a conclu : « D'ailleurs, la ligne défensive qui, à mon avis, sera la ligne titulaire de l'équipe cette saison est alignée, à savoir celle composée de Dumfries, Konaté, Huijsen et Cucurella ; avec cette équipe, la victoire est un impératif. »

La composition de départ du Real Madrid pour le match d'aujourd'hui est la suivante :

Ligue des Champions
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Inter crest
Inter
INT
Ligue des Champions
Lille crest
Lille
LIL
Bétis Séville crest
Bétis Séville
BET

Gardien : Courtois.

Défense : Dumfries, Konaté, Huijsen, Cucurella.

Milieu : Valverde, Camavinga, Arda Güler, Bellingham, Vinicius.

Attaque : Kylian Mbappé.

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