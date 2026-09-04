Journaliste madrilène : Mourinho m'a surpris avec cette décision

Tomás Roncero, célèbre analyste de l'émission El Chiringuito et rédacteur en chef adjoint du journal AS, a commenté la composition du Real Madrid pour le match face au Real Betis, prévu ce vendredi lors de la quatrième journée du championnat espagnol.

Roncero, connu pour son soutien au Real Madrid, a déclaré dans des propos relayés par le journal « AS » : « La présence de Bernardo sur le banc des remplaçants est surprenante, car il sera absent mardi pour cause de suspension. Cette décision renforce la confiance de Mourinho envers Camavinga. »

Et d'ajouter : « Quoi qu'il en soit, le trio en or reste réuni avec Bellingham, Mbappé et Vinicius Junior, sans oublier le magicien Güler ; Madrid doit battre le Betis et poursuivre sa série de victoires. »

Il a conclu : « D'ailleurs, la ligne défensive qui, à mon avis, sera la ligne titulaire de l'équipe cette saison est alignée, à savoir celle composée de Dumfries, Konaté, Huijsen et Cucurella ; avec cette équipe, la victoire est un impératif. »

La composition de départ du Real Madrid pour le match d'aujourd'hui est la suivante :

Gardien : Courtois.

Défense : Dumfries, Konaté, Huijsen, Cucurella.

Milieu : Valverde, Camavinga, Arda Güler, Bellingham, Vinicius.

Attaque : Kylian Mbappé.



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