Le plus grand objectif de José Mourinho, l'entraîneur du Real Madrid, consiste à trouver enfin l'harmonie entre Vinicius Junior et Kylian Mbappé, après qu'aucun entraîneur n'a réussi jusqu'à présent à transformer le duo en un partenariat offensif solide depuis qu'ils se sont retrouvés ensemble.

Ces informations proviennent du quotidien espagnol « Mundo Deportivo », qui a souligné que la question qui revient sans cesse est : « Vinicius ou Mbappé ? » Mais la vérité est que le duo peut, et même doit, jouer ensemble dans la composition et que chacun peut compléter l'autre, une chose qui ne s'est pas produite depuis qu'ils se sont retrouvés, et qui est désormais devenue le plus grand objectif de Mourinho lors de son retour au château de Santiago Bernabéu.

Le célèbre journaliste Tomás Roncero a déclaré, lors de l'émission « El Larguero » : « Il y avait des gens qui doutaient, car ils disaient qu'au vu de tout ce qui se passe avec Vinicius, Mourinho pourrait envisager de mettre parfois Vini sur le banc, comme l'avait fait Xabi Alonso. Mais c'est tout le contraire. Il sait qu'il a besoin de lui, et ce qu'il ne veut pas, c'est le perdre, car il sait qu'il sera un joueur essentiel. »

Le journaliste connu pour ses sympathies envers le Real Madrid a ajouté : « Il est vrai que Vinicius ne vit pas sa meilleure période, surtout au niveau de l'inspiration offensive. Mais on m'a dit que Mourinho l'entoure en permanence et lui apporte un véritable soutien, et pas seulement en lui tapotant l'épaule. Et il est parfaitement conscient que l'équipe s'appuie sur Vinicius et sur 10 autres joueurs. »

Il a poursuivi : « Son plus grand objectif est que Vinicius s'harmonise enfin avec Mbappé, car la situation de Bellingham ne suscite aucun doute. Il joue actuellement à son poste idéal, comme un meneur de jeu qui progresse depuis l'arrière, il marquera beaucoup de buts et reviendra au niveau qu'il affichait lors de sa première année ou lors de la Coupe du monde. Mais la vérité est que personne n'a réussi à transformer Vinicius et Mbappé en un duo terrifiant pour les adversaires. »

Il a conclu : « Un jour, c'est l'un qui est au rendez-vous, et un autre jour, c'est l'autre... et ils marquent de beaux buts, mais ils ne se sont jamais transformés en même temps en un duo féroce et complémentaire. C'est pourquoi personne ne devrait avoir le moindre doute, car la place de Vinicius dans le onze de départ n'est menacée par aucun danger. »



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