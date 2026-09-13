Hamza Abdelkarim, l'attaquant du Barça, dispute ce soir sur la pelouse du Ciudad de Valencia sa première rencontre après être parvenu à un nouvel accord avec le Barça, les deux parties ayant conclu vendredi dernier un accord pour prolonger le contrat de l'attaquant égyptien jusqu'en 2030.

Selon le quotidien espagnol « Marca », l'attaquant du Barça, qui a été l'une des grandes révélations de la préparation, fait face à une mission difficile en ce début de saison, en raison du très haut niveau affiché par Raphinha au poste de faux avant-centre, sans lui laisser la moindre marge de rotation.

Le journal a souligné que Hamza, bien qu'étant un attaquant de pointe, a jusqu'ici trouvé les portes du onze de départ fermées devant lui à cause des performances remarquables livrées par le Brésilien.

L'attaquant égyptien n'a disputé que 4 minutes en matches officiels, face au Rayo Vallecano, mais Hamza, qui a terminé la période de préparation en tant que meilleur buteur de l'équipe, ne baisse pas les bras et attend que sa chance se présente aujourd'hui face à Levante.

Hans Flick renoue avec la politique de rotation ce soir, ce qui offre à Hamza une nouvelle occasion d'obtenir du temps de jeu.

L'entraîneur allemand a salué, hier, la prolongation du contrat du joueur, car il estime que l'international égyptien apporte des caractéristiques uniques au sein de l'effectif, en tant qu'attaquant de pointe doté d'une forte présence dans la surface de réparation, et possédant des qualités différentes de celles des autres attaquants du club catalan.

La prolongation du contrat de Hamza jusqu'en 2030 confirme l'attachement de Barcelone à un attaquant que le club considère comme une pièce importante de son projet d'avenir, mais le joueur égyptien ne veut pas se contenter d'attendre.

Son objectif est de s'imposer rapidement au sein de l'équipe actuelle et d'exploiter chaque occasion que lui offre Hans Flick, comme il l'a fait durant l'été.

Un moment exceptionnel

Hamza figure sur toutes les listes de Barcelone pour les matches et continue d'attendre sa chance ; la concurrence s'annonce toutefois extrêmement difficile, Raphinha traversant une période exceptionnelle.

Le Brésilien a marqué dans tous les matches qu'il a disputés jusqu'à présent, que ce soit en Liga ou en Ligue des champions, portant son total à 8 buts, soit 6 buts en championnat national et deux buts dans la plus prestigieuse compétition continentale ; Levante pourrait d'ailleurs devenir une nouvelle victime de Raphinha.

Le Brésilien a disputé deux matches face à Levante et remporté les deux, mais il n'a pas encore réussi à faire trembler ses filets.

Raphinha bénéficie ce soir d'une nouvelle occasion de renforcer ses statistiques et de préserver une série de buts qui constitue, jusqu'ici, le fait marquant de ce début de saison. Quant à Hamza, qui vient tout juste de signer son nouveau contrat, il cherche à ce que cet avenir commence lui aussi à se transformer en présent, et il pourrait obtenir aujourd'hui de nouvelles minutes.



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