Un rapport de presse espagnol a affirmé, ce lundi, que l'attaquant français Karim Benzema est prisonnier en Arabie saoudite. En effet, malgré la résiliation à l'amiable de son contrat avec Al-Hilal après seulement sept mois passés sur place, son départ ne signifie pas qu'il dispose d'une totale liberté pour choisir sa prochaine destination.

Selon le journal espagnol « Marca », le mercato estival a connu l'impossibilité d'un retour du joueur dans son club formateur, l'Olympique Lyonnais, où il a grandi. Le problème réside dans le fait que l'attaquant est lié par un contrat avec la Ligue professionnelle Roshn jusqu'en 2030.

Matthieu Louis-Jean, le directeur sportif de Lyon, a déclaré : « Il est vrai qu'il y a eu un contact avec Benzema par l'intermédiaire d'un agent cet été, mais c'était impossible car sa situation contractuelle l'empêchait. Karim est un joueur exceptionnel, et nous cherchions un attaquant, mais nous n'avons rien pu concrétiser. »

Les racines de la crise remontent à la planification sportive du club d'Al-Hilal, le club saoudien ayant fortement renforcé ses rangs et investi plus de 200 millions pour étoffer son effectif.

Les recrues majeures de l'équipe comptent des joueurs comme Martinelli, Somerville et Watkins, venus s'ajouter à une liste de professionnels étrangers qui inclut déjà Yassine Bounou, Theo Hernandez, Kalidou Koulibaly, Sergej Milinkovic-Savic, Ruben Neves et d'autres.

Cette situation a conduit la direction d'Al-Hilal à informer Benzema qu'il ne serait pas inscrit dans la compétition domestique, ce qui signifie que sa participation se limiterait uniquement à la Ligue des champions d'Asie.

Ces données ont accéléré la conclusion d'un accord pour mettre fin à son parcours avec le club, et ce, malgré la confirmation par Benzema lui-même, le 21 août, qu'il resterait dans les rangs d'Al-Hilal.

Six mois après sa signature, Benzema a quitté les rangs de l'équipe dirigée par l'entraîneur Simone Inzaghi avant la fermeture du marché des transferts. Avant la résiliation de son contrat, l'attaquant a suscité l'intérêt du club d'Al-Shabab, et un possible retour à Al-Ittihad a également été envisagé.

Un flou entoure l'avenir du joueur pour le moment, son avenir restant lié à l'Arabie saoudite bien qu'il soit sans club.

Lyon se profile comme une destination privilégiée pour le joueur, même si sa situation contractuelle actuelle complique la question de son retour sur le vieux continent européen.

Les prochains jours détermineront s'il parviendra à résoudre sa situation actuelle, à signer avec un autre club saoudien, ou à décider que le moment est venu de raccrocher les crampons et de mettre un terme à sa carrière légendaire.



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