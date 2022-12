Joueurs, entraîneurs, arbitres, agents : ils nous ont quittés en 2022

En 2022, de nombreuses personnalités du football sont malheureusement décédées.

• 11 janvier

Ahmet Calik, footballeur turc né le 26 février 1994 et décédé dans un accident de voiture à l'âge de 27 ans.

Défenseur central, il a joué Gençlerbirligi, Galatasaray et Konyaspor. Il a été champion de Turquie en 2018 et 2019 ainsi que vainqueur de la Coupe de Turquie et de la Supercoupe de Turquie en 2019. Il a été sélectionné huit fois en équipe de Turquie (pour un but).

• 18 janvier

Francisco Gento, footballeur puis entraîneur espagnol né le 21 octobre 1933 et décédé à l'âge de 88 ans.

Après des débuts à Santander, il est devenu un ailier gauche mythique au Real Madrid (1953-1971), remportant six fois la Ligue des champions, un record. Douze fois champion d'Espagne, international espagnol (43 sélections, 5 buts), il a été après sa carrière entraîneur dans plusieurs clubs (Palencia, AD Plus Ultra, Castellon, Grenade).

• 25 janvier

Wim Jansen, footballeur puis entraîneur néerlandais né le 28 octobre 1946 et décédé à l'âge de 75 ans.

Milieu de terrain, il a joué au Feyenoord, au Washington Diplomats et à l'Ajax. Il a remporté la Ligue des champions en 1970 et a été deux fois finaliste de la Coupe du monde avec les Pays-Bas, en 1974 et 1978.

Il a ensuite entraîné le Feyenoord (champion en 1993, vainqueur de la Coupe en 1991 et 1992) puis le Celtic (champion en 1998, vainqueur de la Coupe de la Ligue en 1998).

• 17 février

Máté Fenyvesi, footballeur hongrois né le 20 septembre 1933 et décédé à l'âge de 88 ans.

Il a fait l'essentiel de sa carrière au Ferencvaros remportant de nombreux titres dont la Coupe des villes de foires en 1965. International hongrois (76 sélections, 9 buts), il a été troisième de l'Euro 1964.

• 10 mars

Jürgen Grabowski, footballeur ouest-allemand né le 7 juillet 1944 et décédé à l'âge de 77 ans.

Ce milieu offensif a joué toute sa carrière à l'Eintracht Francfort (1965-1980) remportant la Coupe UEFA en 1980 et deux fois la Coupe d'Allemagne (en 1974 et 1975).

Avec l'Allemagne, il a gagné l'Euro en 1972 puis la Coupe du monde en 1974 (le jour de son anniversaire !).

• 16 avril

Joachim Streich, footballeur puis entraîneur est-allemand, né le 13 avril 1951 et décédé à l'âge de 71 ans.

Cet attaquant est le joueur le plus capé de l'histoire (98 sélections) et le meilleur buteur (53 réalisations) de la RDA. Il a joué au Hansa Rostock puis au FC Magdebourg remportant plusieurs trophées dont la Coupe des coupes en 1974. Il a également entraîné plusieurs clubs (Magdebourg, Brunswick, Zwickau).

• 30 avril

Mino Raiola, agent de joueurs italo-néerlandais né le 4 novembre 1967 et décédé à l'âge de 54 ans.

C'était l'un des agents les plus célèbres au monde et s'occupait de la carrière de nombreux joueurs dont Zlatan Ibrahimovic, Mario Balotelli, Matthijs de Ligt.

• 9 mai

Jody Lukoki, footballeur néerlando-congolais né le 15 novembre 1992 et décédé à l'âge de 29 ans d'une crise cardiaque.

International congolais (3 sélections), il a joué à l'Ajax (trois fois champions) à Cambuur, Zwolle, et Ludogorets, Malatyaspor et Twente.

• 18 mai

Faouzi Mansouri, footballeur algérien né le 17 janvier 1956 et décédé à l'âge de 66 ans.

Ce défenseur fait partie de la grande équipe d'Algérie des années 80 et a participé à la Coupe du monde en 1982 et 1986. Il a joué pendant toute sa carrière en France (Nîmes, Béziers, Montpellier et Mulhouse) remportant la Coupe Gambardella en 1977.

• 11 juin

Bernd Bransch, footballeur est-allemand né le 24 septembre 1944 et décédé à l'âge de 77 ans.

Champion de la RDA en 1974 avec le Carl Zeiss Iéna il a été élu meilleur footballeur de son pays en 1968 et 1974. Avec sa sélection, il a joué la Coupe du monde 1974 et a été champion olympique en 1976 (et médaillé de bronze en 1972).

• 21 juillet

Uwe Seeler, footballeur ouest-allemand né le 5 novembre 1936 à Hambourg et décédé à l'âge de 85 ans.

Légende d'Hambourg (573 matches et 543 buts entre 1953 et 1972) il a gagné une fois le championnat et une fois la Coupe. Avec l'équipe d'Allemagne (73 sélections et 43 buts), il a été finaliste de la Coupe du monde en 1966 et troisième en 1970.

• 15 novembre

Johan Hamel, arbitre français né le 11 octobre 1980 et décédé à l'âge de 42 ans d'un AVC lors d'un entraînement. Il a dirigé 135 matches de Ligue 1.

• 16 décembre

Sinisa Mihajlovic, footballeur puis entraîneur yougoslave puis serbe né le 20 février 1969 et décédé à l'âge de 53 ans des suites d'une leucémie.

Ce défenseur était l'un des meilleurs tireurs de coup franc de l'histoire du football. Il a joué à Borovo, Novi Sad, l'Etoile Rouge de Belgrade avant de faire une belle carrière en Serie A à la Roma, la Sampdoria, la Lazio et l'Inter.

Il a remporté la Ligue des champions en 1991 et la Coupe des coupes en 1999.

• 23 décembre

George Cohen, footballeur anglais né le 22 octobre 1939 et décédé à l'âge de 83 ans.

Cet arrière droit a fait toute sa carrière à Fulham (459 matches et 6 buts entre 1956 et 1969) et até champion du monde en 1966 avec l'Angleterre.

• 29 décembre

Pelé, footballeur brésilien né le 23 octobre 1940 et décédé à l'âge de 82 ans.

Le seul joueur à avoir remporté trois fois la Coupe du monde du football et qui est considéré comme le plus grand joueur de tous les temps.

A LIRE : Pelé, le plus grand de tous