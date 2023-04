"Joue-la comme Beckham", et si Messi finissait en MLS

Lionel Messi s'est vu conseiller de "faire venir sa famille à Miami", Carlos Ruiz souhaitant que l'Argentin imite l'impact de David Beckham en MLS.

Le septuple Ballon d'Or se pose des questions sur son avenir immédiat alors que son contrat avec le Paris Saint-Germain arrive à son terme. En 2023, le mercenaire sera libre de tout engagement. Messi est lié à des clubs d'Amérique et du Moyen-Orient, tandis qu'un retour émouvant à Barcelone est également envisagé. L'ancien vainqueur de la Coupe MLS, Ruiz, estime que le vainqueur de la Coupe du monde 2022 devrait faire des États-Unis son prochain port d'escale.

Un impact énorme

L'ancienne star du LA Galaxy, qui a déjà joué aux côtés de l'ex-capitaine anglais Beckham en Californie, a déclaré à EFE : "J'ai vu de mes propres yeux l'impact de Beckham lorsqu'il est arrivé. Puis ce fut le tour d'Andrea Pirlo et de David Villa. Beaucoup de joueurs célèbres sont passés par ici et ont fait grandir le marketing de la MLS. Faire venir un joueur comme Messi est ambitieux, notamment en raison de l'image que cela lui confère. Je ne vois pas Messi évoluer dans différents championnats du monde. Je pense que la meilleure chose pour lui est d'amener sa famille à Miami, de vivre aux États-Unis et de faire partie de l'histoire de cette ligue.

Beckham est revenu dans le football américain en tant que co-propriétaire de l'Inter Miami, club en expansion, dont le nom est associé à Messi depuis un certain temps.