Josip Ilicic de retour avec l'Atalanta

Au bout de trois mois d'indisponibilité, le Slovène Josip Ilicic vient de retrouver son équipe italienne de l'Atalanta Bergame.

Gian Piero Gasperini l'avait annoncé lors d'une conférence de presse: "Il sera vec nous". Aussitôt dit, aussitôt fait: Josip Ilicic, après avoir passé trois mois loin des terrains de football, revient dans l'effectif de l' en vue du match à .

C'est donc confirmé ; Ilicic est de retour en force pour faire partie de l'équipe lombarde. Il laisse derrière lui les spéculations, des rumeurs sur son état de santé, de phrases prononcées ou non. A partir de demain, et ce match à San Paolo, le gaucher slovène reviendra pour s'exprimer uniquement sur le rectangle vert.

"Merci à tous pour tous les messages de ces derniers mois. Je suis de retour", a écrit Ilicic sur Instagram, déclenchant une cascade de réactions positives et d'encouragement. Et le club de l'Atalanta a également exprimé sa joie sur les réseaux sociaux: "Welcome back Professor".

Ilicic pourrait prendre sa place sur le terrain dès les premières minutes, vu que Gasperini a laissé cette possibilité ouverte. L'hypothèse la plus probable, cependant, est que Malinovskyi soit titulaire et le le Slovène serait prêt à prendre le relais en cours de rencontre si les circonstances l'exigent.

Quant à la liste des 22 joueurs appelés pour Atalanta, publiée par les Nerazzurri sur leur site officiel, une autre nouveauté se démarque en plus de la présence d'Ilicic: celle d'Aleksej Miranchuk, un joueur recruté cet été qui s'est blessé immédiatement après son arrivée à Bergame en provenance du .