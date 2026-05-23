Le milieu de terrain du Sparta Rotterdam, Joshua Kitolano, a failli rejoindre le Feyenoord lors du mercato hivernal, a-t-il révélé au magazine Voetbal International. Son départ de Spangen est désormais acté : après quatre saisons, il quitte le club en tant que joueur libre. Le Norvégien de 24 ans, arrivé en été 2022 en provenance d’Odds BK pour environ six cent mille euros, s’est rapidement imposé comme un élément clé du groupe rotterdamois. Il se dit prêt à relever de nouveaux défis.

Recruté à l’été 2022 pour environ 600 000 euros en provenance du club norvégien Odds BK, le milieu de terrain de 24 ans s’est rapidement imposé comme un élément apprécié à Spangen.

En 126 matchs sous les couleurs rotterdamoises, il a inscrit quatorze buts et délivré neuf passes décisives. Cette saison, il a trouvé le chemin des filets à cinq reprises, dont un doublé mémorable sur la pelouse du voisin Feyenoord.

Le fait de partir sans indemnité de transfert, tout comme l’attaquant Tobias Lauritsen, attriste le Norvégien. « Honnêtement, cela me rend un peu triste. J’aurais aimé rendre la pareille au Sparta. Ça a toujours été mon intention », a déclaré Kitolano.

« Bien sûr, j’ai pu apporter ma pierre à l’édifice en réalisant de bonnes performances, dont le point d’orgue reste la victoire chez Feyenoord, mais cela me fait mal de ne pas avoir généré de revenus supplémentaires pour le club. »

Pourtant, le milieu de terrain aurait pu rejoindre Feyenoord dès l’hiver, mais des blessures ont fait capoter le dossier. Le club rotterdamois le suivait déjà à l’époque où il portait le maillot d’Odds BK. « Un départ l’été dernier ou cet hiver aurait pu se concrétiser, mais ça n’a pas abouti. J’ai souvent eu un mauvais timing : des blessures à chaque période de transfert », regrette-t-il.

Malgré tout, l’intérêt demeure : selon Mounir Boualin, Bodø/Glimt aurait manifesté un intérêt concret cette semaine.