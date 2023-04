José Mourinho va toucher des millions avec Cristiano Ronaldo

Mourinho pourrait devenir l'entraîneur le mieux payé de l'histoire après avoir reçu une offre de plus de 100 millions de livres pour diriger l'Arabie

Le Portugais exerce actuellement son métier à la Roma et son contrat actuel court jusqu'en 2024. Toutefois, le manager pourrait quitter Rome plus tôt s'il décide d'accepter l'offre de diriger l'équipe nationale d'Arabie saoudite. Selon le Corriere dello Sport, le manager de 60 ans serait payé 60 millions d'euros par an pendant deux saisons et pourrait soit résilier le contrat à la fin de la première année, soit choisir de le prolonger jusqu'en 2026.

La Roma n'a pas encore proposé de prolongation à Mourinho, car le club étudierait ses options avant de lui proposer un renouvellement. Mourinho souhaite que son avenir soit clarifié pendant la campagne en cours, et non à la fin de la saison, et a apparemment souhaité rencontrer les propriétaires du club. Le manager a également exigé qu'il signe un attaquant, un milieu de terrain et un défenseur durant l'été s'il reste en poste.

Mourinho pour succéder à Renard ?

Mourinho a été pressenti pour prendre la tête de l'équipe nationale du Portugal au cours de l'hiver, après que la Selecao se soit séparée de Fernando Santos. Cependant, il a choisi de rester à la Roma car il est en passe de remporter le deuxième trophée avec les Giallorossi, l'UEFA Europa League, après avoir remporté le titre de la Conference League la saison dernière. Mais le manager pourrait rester ouvert à un changement de lieu de travail, puisqu'il a récemment déclaré que "les contrats ne sont parfois pas la chose la plus importante" lorsqu'on l'a interrogé sur ses chances de rejoindre Chelsea.