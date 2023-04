José Mourinho tacle la Juventus et la Serie A

Après avoir recadré Antonio Cassano, José Mourinho a récidivé en taclant cette fois la Juventus et la Serie A en même temps.

Vainqueur 0-1 sur le terrain de Torino grâce à un penalty de Paulo Dybala, José Mourinho a été interrogé sur la troisième place provisoirement de la Roma qui a profité des faux pas de l'Inter et du Milan pour remonter au classement. Il a profité de cette occasion pour détourner la question et tacler la Juventus et la Serie A dans une réplique typique « à la Mourinho ».

La Juventus et la Serie A dans le viseur du Mou

Lorsque José Mourinho se présente face aux journalistes, il faut sortir les calepins. Pas question de louper la pique bien sentie ou la petite phrase assassine que le Mou va distiller au cours de son intervention. Un sourire en coin, l'oeil rieur et le menton relevé, on sent venir quand l'entraîneur portugais va lâcher une pépite. Et ce samedi soir, l'Italie n'a pas été déçue. Car après avoir recadré Antonio Cassano, il s'est cette fois attaqué à la Juventus et la Serie A.

Alors que la Roma se retrouve engagée dans une course intense à la Ligue des Champions en compagnie de l'Inter, du Milan et de son rival de la Lazio, pas question pour Mourinho de mettre la pression sur ses joueurs. Et tous les moyens sont bons pour détourner l'attention. À la sortie de la nouvelle victoire des Romains, le Mou a botté en touche d'un tacle appuyé envers la Juventus et la mauvaise réputation du championnat italien : « Sommes nous troisièmes? Tu es sûr que la Juventus n'a pas 59 points? Si ont leur rend leurs 15 points, nous serons quatrièmes. On est en Italie, c'est possible. »