José Mourinho casse Antonio Cassano !

S'il y a quelques jours, Antonio Cassano s'en prenait à José Mourinho, aujourd'hui, c'est le Portugais qui répond à l'ancien attaquant.

Si le Real Madrid veut un entraîneur, il n'appellera pas Mourinho pour son nouveau projet". Et c'est ce commentaire qui a provoqué la réponse de "The Special One" : "Mou n'en a rien à foutre du football. Il n'aime pas travailler, il ne sait pas communiquer ni parler, ne nous laissons pas berner par son histoire".

C'est pourquoi, après avoir battu le Torino 1-0 en Serie A et s'être hissé à la troisième place, José Mourinho a répondu en conférence de presse aux propos de Cassano. Le Portugais ne s'est pas caché, loin de là.

"Cassano s'amuse, les autres travaillent dur"

"Chacun est libre d'avoir ses préférences ou même de critiquer. Mais quand il s'agit d'autres personnes, comme Antonio Cassano, les choses sont différentes : il s'amuse, les autres travaillent sérieusement. Cassano a joué pour la Roma, l'Inter et le Real Madrid : à Madrid, on se souvient de son manteau, avec la Roma, il a gagné une Super Coupe sans jouer, avec l'Inter, il n'a même pas gagné la Coupe de Lombardie", a déclaré Mourinho.

Et d'ajouter, en rappelant son palmarès. "Vous savez ce que j'ai gagné avec l'Inter, le Real Madrid et la Roma. Il peut avoir un problème avec moi, mais je n'ai pas de problème avec lui. Je lui dirai juste une chose : fais attention Antonio, tu as 40 ans et j'en ai 60".