José Mourinho recale Chelsea

Alors que Chelsea s'active toujours à trouver un nouvel entraîneur, après Julian Nageslmann c'est cette fois José Mourinho qui a recalé les Blues.

Après les refus de Julian Nagelsmann (qui se disait trop bridé dans sa gestion) et Luis Enrique (qui n'a pas apprécié que le club prenne Frank Lampard comme intérimaire alors que l'Espagnol voulait commencer tout de suite), Chelsea s'est à nouveau mangé un râteau dans sa recherche aussi active que maigre d'un entraîneur pour la saison prochaine. Contacté par le club, José Mourinho aurait en effet recalé son ex malgré deux passages précédents à Stamford Bridge.

Au tour de Mourinho de recaler Chelsea

Après avoir viré Thomas Tuchel en début de saison, Todd Boehly avait été débauché Graham Potter de Brighton pour tenter de lancer son projet de Football Manager XXL qui n'a finalement jamais pris. Limogé il y a un mois, l'Anglais a été remplacé par Frank Lampard dans un intérim encore moins performant puisque les Blues viennent d'enchaîner une 5ème défaite consécutive. Et si Mauricio Pochettino est désormais désigné comme le favori pour reprendre l'équipe la saison prochaine, la direction a tenté de ramener une nouvelle fois un ancien du club.

Selon le Corriere dello Sport, les Blues, qui ne parviennent pas à attirer des profils qui les intéressent, auraient récemment approché José Mourinho pour un troisième passage à Londres. Mais le Special One n'y est pas allé de main morte et aurait directement fait savoir à ses interlocuteurs qu'il n'avait aucun intérêt à retourner à Londres à l'heure actuelle et qu'il souhaitait rester à la Roma où il se plaît à merveille. Après avoir déjà refusé la sélection portugaise, Mourinho devrait rester jusqu'aux termes de son contrat romain en 2024, à moins qu'une prolongation ne voit le jour d'ici là.