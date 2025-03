José Mourinho raciste ? Le coach brise le silence et recadre Galatasaray !

Fenerbahce vs Rangers

Accusé de racisme par Galatasaray, José Mourinho sort enfin du silence et livre une réponse cinglante qui fait beaucoup parler.

Ces dernières semaines, le football turc a été secoué par une vive polémique autour de José Mourinho, pointé du doigt pour des propos jugés racistes par Galatasaray. Après avoir gardé le silence, l’entraîneur du Fenerbahçe a finalement réagi publiquement et n’a pas manqué de remettre les pendules à l’heure.

La réponse tranchante de Mourinho aux accusations

Tout a commencé avec des déclarations polémiques de José Mourinho, lors d'une rencontre tendue face à Galatasaray en championnat, où il aurait affirmé que les joueurs adverses « sautaient comme des singes ». Face à ces propos, le club stambouliote a rapidement dénoncé des paroles racistes, ce qui a conduit la fédération à infliger quatre matchs de suspension au technicien portugais. En parallèle, Fenerbahçe a annoncé vouloir attaquer Galatasaray en justice, estimant ces accusations infondées.

Resté discret jusqu’ici, José Mourinho s’est exprimé pour la première fois sur cette affaire auprès de Sky Sports. « Ils n’ont pas été intelligents de s’attaquer à moi. Car ils ne connaissaient pas ma connexion avec l’Afrique, les Africains et les joueurs africains, avec les œuvres de charité en Afrique. Ils n’ont aucune idée de mon passé. Et je pense qu’au lieu d’aller contre moi, cela aura eu un effet boomerang contre eux. Je dois remercier les gens qui n’ont aucun problème avec moi, spécialement mes gars, mes anciens joueurs africains qui ont une voix importante. Mais le plus important c’est que je sais qui je suis. Bien sûr que m’attaquer sur le racisme était un mauvais choix », a indiqué l’ancien coach du Real Madrid.

L'article continue ci-dessous

Avec cette sortie médiatique forte, Mourinho espère bien tourner la page d'une polémique qui a largement dépassé les frontières de la Turquie.