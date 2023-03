José Mourinho pète un câble et se fait punir

L'entraîneur de la Roma, José Mourinho, s'est vu infliger une nouvelle punition.

L'entraîneur de la Roma, José Mourinho, s'est vu infliger une suspension de deux matches et une amende de 10 000 euros après avoir réagi à un carton rouge lors de la défaite de la Roma face à la Cremonese, mardi.

Mourinho encore puni

Le carton rouge était le troisième de la saison pour Mourinho, le plus grand nombre de joueurs en Serie A, et la ligue a déclaré qu'il a été puni après être entré dans le vestiaire de l'arbitre et avoir utilisé des "expressions offensantes" après le match.

Après le match, Mourinho a déclaré qu'il était "ému mais pas fou" et a dit qu'il voulait "comprendre si (je) peux prendre des mesures juridiques" après son expulsion.

Le patron de la Roma a dit qu'il voulait savoir s'il y avait un enregistrement audio de l'incident, car il a accusé le quatrième officiel Marco Serra de l'avoir provoqué.

Mourinho est désormais exclu du match de la Roma contre la Juventus ce week-end et a fait allusion au fait que Serra est originaire de Turin.

"Pour la première fois de ma carrière, un quatrième officiel m'a parlé de la manière la plus incroyable qui soit. C'était injustifiable", a ajouté le manager portugais.

"À la fin du match, je suis allé leur parler. (L'arbitre) Piccinini, qui était le quatrième officiel lors du dernier match où j'ai été expulsé, m'a dit de m'excuser auprès de Serra. J'ai dit à Serra qu'il devait avoir le courage d'expliquer ce qui s'était passé, mais il avait des problèmes de mémoire."

En plus de la visite de la Juventus ce week-end, Mourinho manquera également un match contre Sassuolo.