José Mourinho dévoile ses projets !

Le "Special One" est-il prêt à mettre un terme à sa carrière ?

José Mourinho a récemment égalé le total de 106 victoires européennes de Sir Alex Ferguson dans l'ère de la Ligue des champions lorsque son équipe de la Roma a battu le HJK Helsinki 3-0 en Europa League jeudi dernier.

La Roma participe à l'Europa League après avoir remporté l'Europa Conference League la saison dernière. Mourinho est devenu le premier entraîneur de l'histoire à remporter ces deux tournois en plus de la Ligue des champions, qu'il a précédemment remportée avec Porto et l'Inter Milan.

Lors de la cérémonie des Golden Globes au Portugal, au cours de laquelle la légende du futsal Ricardinho a laissé entendre que Cristiano Ronaldo devrait prendre sa retraite, Mourinho, aujourd'hui âgé de 59 ans, a levé le voile sur ses projets pour la suite de sa carrière.

"Ces 22 années sont passées vite, mais je veux continuer", a-t-il déclaré. "Je me sens bien, je me sens fort, motivé, j'aime gagner, je déteste perdre, rien n'a changé. La couleur de mes cheveux, oui, même les rides, mais je veux continuer. Pas pour 22 ans de plus, car il n'y a pas le temps, mais pour quelques années de plus."