Le club autoproclamé « plus grand club du monde » s’efforce de recruter les meilleurs joueurs du monde : voilà déjà depuis des années la ligne de conduite du Real Madrid. Que les Merengue soient associés depuis quelques semaines à Rodri, de Manchester City, n’a donc rien d’une grande surprise, d’autant que le maître à jouer du milieu de terrain a été élu meilleur joueur du tournoi après le triomphe de l’Espagne à la Coupe du monde. Au plus tard avec cette distinction, le Real se devait de se pencher sur le dossier. Mais rien ne dit qu’un recrutement du joueur de 30 ans soit réellement une bonne idée pour les Madrilènes.

Si Rodri est actuellement annoncé au Real, aux côtés de deux stars de Bundesliga comme Michael Olise (Bayern Munich) ou Yan Diomande (RB Leipzig), cela a une nouvelle fois en grande partie à voir avec le président Florentino Perez : début juin, celui-ci venait encore de livrer une campagne électorale intense face à son challenger Enrique Riquelme, à l’issue de laquelle il a été largement reconduit dans ses fonctions. Avec emphase, il avait annoncé aux fans et aux membres du club un méga-transfert pour l’été, affirmant vouloir formuler une offre de 150 millions d’euros pour une top star.

« Cette offre vaut pour un joueur du calibre d’un Cristiano Ronaldo ou d’un Kaka », avait annoncé Perez. Mais au final, il a été question de nettement moins de flair, de fantaisie et de danger devant le but : Julian Alvarez devait arriver de l’Atlético de Madrid pour cette somme, mais le rival de la ville a sèchement et rapidement repoussé l’offensive des Merengue, peut-être pas si sérieuse que cela. Ensuite, il s’est bien passé pas mal de choses sur le marché des transferts du côté du Real, mais le grand dossier capable de faire rêver les supporters, après deux années sans titre, à des temps dorés, n’était pas au rendez-vous. D’abord, l’ancien entraîneur Jose Mourinho est revenu, lui qui, pendant son passage au Santiago Bernabeu, a certes remporté des titres, mais est le plus souvent sorti perdant du duel éternel avec le FC Barcelone de Pep Guardiola.

Le Real toujours sans effet retentissant sur le marché des transferts

Avec Marc Cucurella (Chelsea) et Denzel Dumfries (Inter Milan), le Real a recruté deux latéraux pour un total de 75 millions d’euros, ainsi qu’un autre défenseur avec Ibrahima Konate (Liverpool), arrivé libre. Bernardo Silva (Manchester City), qui à 31 ans est encore plus âgé que Rodri, est lui aussi arrivé libre pour apporter son expérience. L’effet d’annonce promis sur le marché des transferts ne s’est toutefois pas matérialisé, et Rodri pourrait naturellement l’offrir en cas de transfert.

La qualité footballistique de Rodri, qu’il possède toujours malgré une rupture des ligaments croisés subie en 2024 et qu’il a encore démontrée de manière impressionnante lors du tournoi disputé aux États-Unis, au Canada et au Mexique, plaide évidemment pour que le Real tente sa chance s’il venait à être sur le marché. Selon les informations de Sky Sport, il dispose à City d’une offre de prolongation pour son contrat qui expire en 2027, mais aucun accord n’a encore été trouvé avec les Skyblues. Le même article évoque en parallèle une offre du Real à Rodri pour signer chez les Merengue jusqu’en 2030. Une offre comprise entre 50 et 60 millions d’euros serait actuellement en préparation.

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Cependant, d’autres informations contestent précisément cet intérêt du Real. Le quotidien sportif espagnol AS s’appuie sur des sources internes au club, qui ont fait remarquer que le prétendu intérêt pour Rodri ne serait lié qu’au succès espagnol à la Coupe du monde. S’il venait à Madrid comme guide du milieu de terrain, un profil dont le Real a incontestablement beaucoup souffert du manque après les départs de Toni Kroos et de Luka Modric, l’idée de jeu du nouvel entraîneur Mourinho serait complètement bouleversée.

Avec Rodri, on obtient un football de possession dans lequel le joueur de 30 ans dicte quand il faut accélérer le jeu ou le calmer, et où chaque attaque part de lui. Or, dès la fin de l’ère Carlo Ancelotti, le Real s’était développé en une équipe qui n’avait aucun problème à laisser le ballon à l’adversaire et à miser sur les phases de transition avec la vitesse de Vinicius Junior et de Kylian Mbappe.

Maresca sur l’absence de Rodri : « Il doit se reposer et récupérer »

La grande question est donc de savoir si Rodri correspond vraiment à l’entraîneur du Real et à sa manière de jouer. Une autre est de savoir si les 100 millions d’euros d’indemnité de transfert évoqués ne sont pas trop élevés pour un joueur de 30 ans. Cet été, Rodri a en tout cas donné l’impression d’avoir encore plusieurs belles années devant lui et de pouvoir tout à fait justifier ce prix. Et Rodri lui-même a, malgré son passé à l’Atlético de Madrid, régulièrement laissé entendre qu’il serait disposé à porter le maillot des Merengue.

« Le fait que j’aie joué à l’Atlético ne m’empêche pas de jouer au Real. D’autres joueurs ont suivi ce chemin », avait-il glissé au printemps, de manière éloquente, lançant ainsi les premières spéculations sur un retour du maître à jouer du milieu de terrain dans la capitale espagnole.

Cependant, la semaine dernière, son club a annoncé qu’il devrait être immédiatement opéré du dos et qu’il serait indisponible pour une durée indéterminée. « Il sera opéré lundi. Ensuite, il a besoin de vacances, il doit se reposer et récupérer. Puis il reviendra avec nous », a expliqué l’entraîneur de City, Maresca. Mardi, les Skyblues ont annoncé le bon déroulement de l’intervention. « Tout le club lui souhaite un prompt rétablissement », a écrit le club dans un communiqué.

Pour autant, rien ne dit qu’il reviendra effectivement à Manchester. Outre le Real, le Paris Saint-Germain serait lui aussi désormais sur la piste de Rodri, opération du dos ou non, selon RMC, même si le milieu des Français est excellemment fourni avec Vitinha, Fabian Ruiz et Joao Neves. Les deux titres de suite en Ligue des champions en disent long.

Rodri privilégierait lui-même un retour en Espagne après sept ans passés en Angleterre. Il serait sans doute nettement plus facile à convaincre d’un transfert au Real que son club, qui fait jusqu’ici barrage et ne collabore pas à une opération. Mais Florentino Perez est connu pour savoir se montrer très convaincant sur le plan financier quand il veut parvenir à ses fins. Et après tout, il a fait une promesse aux supporters du Real, qu’il aimerait plus que jamais tenir.