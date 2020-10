José Enrique : "Thiago Alcantara sera la recrue de la saison"

L'ancien Red est convaincu que le milieu de terrain espagnol ajoutera une nouvelle dimension au onze de départ de Klopp pour la saison 2020-2021.

José Enrique a décrit Thiago Alcantara comme un "joueur phénoménal" et a soutenu le nouveau "magicien" de pour être la recrue de la saison. Liverpool a acheté Thiago au pour 22 millions d'euros le 18 septembre, le liant à un contrat de quatre ans. L'ancien meneur de jeu du FC Barcelone a remporté 24 trophées majeurs au cours de sa carrière, dont deux , la deuxième ayant été remporté avec le Bayern en 2019-20.

Jürgen Klopp a lancé le joueur expérimenté de 29 ans directement dans le grand bain deux jours après son arrivée à Anfield, le mettant sur le banc de touche puis l'ayant fait entré en jeu lors de la victoire 2-0 contre . Thiago Alcantara a donné aux fans de Liverpool un aperçu alléchant de ce qu'il apportera cette saison lors de ses 45 minutes sur le terrain, établissant un nouveau record pour le nombre de passes réussis en un seul match de .

L'Espagnol a été contraint de s'auto-isoler après avoir été testé positif au coronavirus peu de temps après le match de Chelsea, mais sera à nouveau disponible pour le derby de Merseyside de samedi contre . José Enrique, ancien latéral des Reds, pense que Thiago Alcantara ajoutera une étincelle créative dans l'équipe de Jürgen Klopp qui fait défaut depuis le départ de Philippe Coutinho à Barcelone en janvier 2018, et que sa décision de rejoindre les Reds montre à quel point ils ont progressé ces dernières saisons.

"Un joueur important du Bayern veut venir à Liverpool, ça en dit long sur le travail du club"

"C'est un joueur phénoménal. C'est un milieu de terrain de haut niveau, mais c'est aussi un magicien à la manière de Philippe Coutinho", a déclaré l'ancien défenseur de Liverpool au Daily Mail. "Je peux le voir aux côtés de Jordan Henderson et Fabinho au milieu de terrain, donnant à l'équipe quelque chose qu'ils n'avaient pas auparavant. Cela en dit long sur la situation actuelle du club que quelqu'un qui est un joueur important au Bayern Munich veut venir jouer pour Liverpool".

José Enrique a continué à encenser Thiago Alcantara après avoir approuvé une autre signature estivale de Liverpool, à hauteur de 45 millions d'euros, Diogo Jota considéré comme l'homme idéal pour concurrencer Sadio Mane, Roberto Firmino et Mohamed Salah après avoir déménagé à Anfield en provenance des Wolves. "Divock Origi et Xherdan Shaqiri sont de bons joueurs mais il nous manquait quelqu'un qui, s'il s'adapte, peut atteindre le niveau des trois autres attaquants. Maintenant avec Jota, ce ne serait pas un problème aussi grave si l'un des autres était absent pour une période plus longue".

"Je pense que Jürgen Klopp a la meilleure équipe qu'il ait eue depuis qu'il est dans le club, et il fera des recrues de meilleurs joueurs. Il fait d'eux de meilleurs joueurs. C'est difficile d'améliorer quelqu'un qui est un joueur de haut niveau du Bayern Munich, mais Thiago Alcantara apprendra de nouvelles choses. Il sera, si ce n'est pas la recrue de la saison, alors certainement l'une des recrues de la saison", a conclu l'Espagnol.