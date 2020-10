Virgil Van Dijk s'attend à "des temps difficiles" pour Liverpool

Le défenseur de 30 ans estime que l'absence de supporters va grandement compter cette saison, et que les Reds en seront les premiers lésés...

Virgil van Dijk s'attend à des "temps difficiles" pour , puisque "tout le monde veut vous voir tomber lorsque vous atteignez le sommet". Le retour tant attendu de Liverpool au sommet du football anglais s'est finalement concrétisé en juin lorsque les Reds ont remporté le premier titre de champion du club en trois décennies.

Les Reds ont époustouflé leurs principaux rivaux nationaux la saison dernière, mais ont depuis dû s'adapter pour être chassés plutôt que chasseurs. , , , et ont tous des yeux sur le trône de Liverpool, tandis que quelques prétendants au titre surprise ont également émergé.

, , et semblent prêts à bouleverser l'ordre établi au milieu de l'absence continue de supporters dans les stades. Les hommes de Klopp ont également été incapables d'éviter la complaisance, comme en témoigne une défaite choquante 7-2 à Villa dimanche.

Plus d'équipes

"Les supporters peuvent jouer un rôle important dans les moments difficiles​"

Ce résultat a suscité des suggestions d'une course ouverte pour la couronne de cette saison, et Van Dijk reconnaît le fait que Liverpool devra faire face à de nouveaux obstacles s'il veut préserver son titre. "Je pense qu'essayer de rester au sommet est la chose la plus difficile à faire", a-t-il déclaré au podcast 'No Passion No Point' d'Eddie Hearn sur BBC Sounds. "Tout le monde veut vous voir tomber lorsque vous atteignez le sommet C'est ça la vie, surtout ces jours-ci", a ensuite ajouté le Néerlandais.

L'article continue ci-dessous

"Pour moi, je veux donner tout ce que j'ai jusqu'à ma retraite et ensuite ne plus avoir de regrets. Je ne veux pas de regrets après, je pense que ce serait le pire sentiment que vous puissiez avoir. Cela va être des temps difficiles à venir. Nous sommes champions - quelque chose qui a pris du temps. Nous devrions profiter du moment et y aller".





Van Dijk a ensuite admis qu'il manquait la célèbre atmosphère d'Anfield, ainsi que la motivation supplémentaire qui accompagnait auparavant la tentative de faire taire les supporters rivaux lors des matchs à l'extérieur. "Les supporters peuvent jouer un rôle important dans les moments difficiles pendant les matchs et aussi dans les bons moments dans les matchs. Lorsque vous concédez, les fans vous élèvent et lorsque vous marquez, ils éloignent l'adversaire de vous", a argumenté l'ancien de .

"C'est la même chose pour tout le monde, mais pour nous en particulier, tout le monde sait combien il est difficile de jouer à Anfield avec les fans derrière nous. Espérons que les choses peuvent changer le plus vite possible car nous avons besoin de fans. Cela élève nos performances à domicile, mais lorsque vous jouez à l'extérieur et que les supporters locaux se retournent contre vous, j'aime ça. Cela vous donne parfois cette motivation pour faire mieux". Malheureusement, l'optimisme n'est pas de rigueur sur ce point.