José Bordalás, l’entraîneur de Getafe, va prolonger son contrat avec le septième de la Liga. Son avenir au sein du club madrilène était incertain depuis plusieurs mois, mais il a finalement décidé de s’engager pour plusieurs années supplémentaires.

Selon Fabrizio Romano, l’entraîneur prolonge de deux ans son contrat arrivant à échéance et restera donc lié au club madrilène jusqu’en milieu d’année 2028.

Bordalás avait été annoncé à Séville, club que Sergio Ramos envisage toujours de racheter. Le technicien entretient de bons rapports avec l’icône du Real Madrid, mais le projet de reprise est actuellement au point mort.

L’ancien défenseur, épaulé par plusieurs fonds d’investissement, cherche toujours à obtenir une participation majoritaire, mais aucun accord n’a été trouvé avec les actionnaires actuels.

Bordalás entame ainsi son deuxième passage sur le banc getaféen ; il y avait déjà officié comme entraîneur principal de 2016 à 2021.

Il restera surtout dans les mémoires pour avoir éliminé l’Ajax en seizièmes de finale de la Ligue Europa 2020 : victoire 2-0 à Amsterdam malgré un style de jeu très critiqué. La victoire 2-1 au retour au Johan Cruijff ArenA n’avait pas suffi à renverser la tendance, et Getafe avait ensuite été éliminé par l’Inter.

Âgé de 62 ans, l’entraîneur a de nouveau qualifié Getafe pour la coupe d’Europe en terminant à la septième place. Les Madrilènes entameront donc leur campagne par le tour préliminaire de la Ligue Europa Conférence.