Jorginho vers la Juventus ?

Le milieu de terrain de Chelsea, Jorginho, a fixé ses conditions pour partir à la Juventus.

Dans les 18 derniers mois de son contrat avec Chelsea, Jorginho s'est retrouvé dans l'incertitude, les négociations pour un nouveau contrat étant gelées alors que le club est en cours de vente.

Un retour en Italie pour l'ancien milieu de terrain de Naples a été évoqué, et la Juve est intéressée.

Selon La Gazzetta dello Sport, les négociations ont commencé avec la Juve et les conditions ont été discutées.

Jorginho demande 7 millions d'euros par an pour rejoindre la Juve, ce qui entre dans le budget salarial du club. Matthijs de Ligt est le joueur le mieux payé de l'Allianz Stadium avec un salaire de 8 millions d'euros par an, plus 4 millions d'euros d'indemnités.