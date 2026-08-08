Jorge Messi est décédé à l’âge de 68 ans. C’est ce que rapportent plusieurs médias argentins. Le père de Lionel Messi souffrait déjà depuis un certain temps de problèmes de santé.

En juin, Lionel Messi était visiblement très ému après avoir marqué avec l’Argentine contre l’Algérie lors de la Coupe du monde. Après la rencontre, il avait réagi ainsi : « Pourquoi j’ai pleuré ? Cela n’avait absolument rien à voir avec le football. Je viens de vivre quelques jours difficiles. »

Cela avait entraîné de nombreuses spéculations. Plusieurs médias avaient indiqué que cela avait un lien avec l’état de santé de son père, mais différentes versions circulaient sur ce qui se passait exactement.

C’est pourquoi la famille Messi avait déjà décidé, à l’époque, de publier un communiqué. « La famille Messi fait savoir que Jorge Messi est actuellement confronté à des problèmes de santé. Il est actuellement sous surveillance médicale et se rétablit bien », commençait le communiqué.

« Compte tenu des informations, des rumeurs et des spéculations qui ont circulé ces dernières heures, la famille tient à exprimer sa profonde inquiétude face au manque de sensibilité, de respect et de discrétion avec lequel certaines personnes ont traité une affaire strictement privée de la famille. »

« Nous apprécions sincèrement les marques d’affection, de respect et d’inquiétude que nous avons reçues et demandons que soient respectés la vie privée, la confidentialité et l’espace personnel de Jorge – ainsi que ceux de toute sa famille – durant ce processus », pouvait-on notamment y lire.

Fin juillet, Lionel Messi avait déjà fait l’impasse sur le All-Star Game de la Major League Soccer (MLS), vraisemblablement pour aller voir son père. Quelques jours plus tard, il était bien revenu en action lors d’un match de MLS.