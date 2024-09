Jorge Jesus - Ronald Koeman, le clash amer

Al Kholood vs Al Hilal

Le torchon brûle entre Jorge Jesus, coach d’Al-Hilal en Arabie Saoudite, et Ronald Koeman, le sélectionneur des Pays-Bas.

Coach d’Al Hilal FC, Jorge Fernando Pinheiro de Jesus n’a pas apprécié la récente sortie de Ronald Koeman, patron de l’équipe nationale batave. L’ancien entraîneur du FC Barcelone a, dans une récente sortie, taclé le choix d’un de ses protégés, qui a rejoint la Saudi Pro League.

Koeman exclut Steven Bergwijn des Oranje

Âgé de 26 ans, Steven Bergwijn a rejoint Karim Benzema à Al-Ittihad SC lors du mercato de, cet été, en provenance de l’Ajax Amsterdam. Pour le sélectionneur des Pays-Bas, ce choix de l’ancien ailier gauche de Tottenham est loin d’être sportif. A l’en croire, Steven Bergwijn a choisi le Golfe dans le but de se faire d’argent. En effet, Koeman a fait une croix sur le nom du joueur en équipe nationale.

« Steven Bergwijn part en Arabie saoudite à l’âge de 26 ans. Il est clair que cela n’a rien à avoir avec l’ambition sportive. Son chapitre avec l’équipe nationale est terminé », déclarait l’ancien coach du FC Barcelone en conférence de presse lors de la trêve de septembre. Clairement, la porte des Oranje est fermée au joueur de 26 ans tant que Ronald Koeman est à la tête des Pays-Bas et qu’il continue de jouer en Arabie Saoudite.

Jorge Jesus recadre Koeman

Ce jugement et cette prise de position de l’ancien entraîneur de Valence et d’Everton ne sont pas du goût de Jorge Jesus, coach d’Al-Hilal. Invité à se prononcer sur la sortie de Koeman, le technicien portugais estime que la réaction de son homologue est déplacée. Celui-ci en profite pour faire savoir au Néerlandais que le championnat saoudien est beaucoup mieux que celui hollandais dans lequel il fait appel à certains de ses joueurs.

« Le plus drôle, c’est que le championnat néerlandais est l’un des plus faibles d’Europe. Il n’a aucune morale pour faire cette déclaration, car il ne connaît même pas le championnat saoudien. Il n’y a aucune comparaison possible : le championnat saoudien est meilleur que le championnat néerlandais », a rétorqué l’ancien entraîneur de Benfica.

« Stefano Pioli, un grand entraîneur italien, est arrivé à Al Nassr récemment et d’autres grands coaches viendront en Arabie Saoudite. L’avenir du football restera en Europe, mais le niveau saoudien sera très élevé. Avec le temps, on atteindra le top 5, j’en suis sûr », a-t-il ajouté.